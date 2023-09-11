«الطواحين» تقلب الطاولة على أيرلندا في تصفيات «يورو 2024»

دبلن (أ ف ب)

قلبت هولندا تخلفها أمام مضيفتها أيرلندا، إلى فوز ثالث بنتيجة 2-1، فيما سقطت بولندا أمام مضيفتها ألبانيا 0-2، في أبرز مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية، المؤهلة إلى كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

في دبلن، خرجت هولندا بانتصارها الثاني توالياً، والثالث في المجموعة الثانية، بفوزها في لقاء شهد شوطه الأول ركلتي جزاء، قبل أن يحسم البديل فاوت فيخهورست النقاط الثلاث لفريق المدرب رونالد كومان.

وفي ظل تحليق فرنسا في الصدارة برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات في 5 مباريات، من دون أن تتلقى أي هدف، يحتدم الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة إلى النهائيات بين هولندا التي خاضت 4 مباريات، واليونان التي أصبح رصيدها أيضاً 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث، بعد فوزها بين جماهيرها على جبل طارق بخماسية، لديميتريوس بيلكاس «9»، وقنسطنطينوس مافروبانوس «23 و83»، ويورجوس ماسوراس «70 و91».

وتجنبت هولندا بقيادة مدربها الجديد القديم كومان الذي حل بدلاً من لويس فان جال، بعد مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث انتهى مشوار «الطواحين»، عند ربع النهائي على يد أرجنتين ليونيل ميسي بركلات الترجيح، تكرر سيناريو الزيارة الرسمية الأخيرة لها إلى الأراضي الأيرلندية، حين خسرت 0-1 في سبتمبر 2001، ضمن تصفيات كأس العالم 2002.

وكانت البداية صعبة على هولندا، إذ تسبب فيرجيل فان دايك بركلة جزاء، بعد أقل من دقيقتين على صافرة الانطلاق، بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى لها آدم إيداه بنجاح في مرمى الحارس مارك فليكين «4»، ولكن رجال كومان عادوا إلى اللقاء، وأدركوا التعادل من ركلة جزاء، تسبب بها الحارس جافين بازونو بإسقاطه دنزل دامفريس، فانبرى لها كودي خاكبو بنجاح «19».

وبقيت النتيجة على حالها، حتى بداية الشوط الثاني، حين نجح «البديل» فاوت فيخهورست في منح هولندا التقدم، بعد لعبة جماعية وتمريرة رأسية من دامفريس، تابعها مهاجم هوفنهايم في الشباك من مسافة قريبة «56».

وعادت الدنمارك من هلسنكي بفوز ثمين على فنلندا 1-0 في الرمق الأخير في منافسات المجموعة الثامنة، ما سمح لها بانتزاع الصدارة من مضيفتها.

وتدين الدنمارك بفوزه الرابع المستحق، استناداً لمجريات اللقاء، لاسيما الشوط الثاني، إلى لاعب توتنهام الإنجليزي بيار-إميل هويبيرج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، بتسديدة أرضية من خارج المنطقة، على يمين الحارس لوكاس هراديكي.

وبذلك، رفعت الدنمارك رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بنفس عدد نقاط سلوفينيا، بعد فوزها على مضيفتها سان مارينو برباعية، لزان فيبوتنيك «4 و67» ويان ملاكار «16»، وساندي لوفريتش «61»، ونقطة أمام كل من فنلندا وكازاخستان التي تبدو عازمة على محاولة تحقيق حلمها بالتأهل الى النهائيات الكبرى الأولى في تاريخها، بعدما حققت فوزها الرابع على حساب ضيفتها إيرلندا الشمالية 1-0 في أستانا بفضل مكسيم سامودروف الذي سجل الهدف الوحيد منذ الدقيقة 27 بتسديدة من خارج المنطقة.

صحيح أنه يتأهل إلى النهائيات القارية متصدر ووصيف كل مجموعة، لكن كازخستان تملك فرصة أخرى في حال لم تتأهل مباشرة، وذلك عبر الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية، بعدما تصدرت المجموعة الثالث من المستوى الثالث لنسخة 2022-2023.

وفي المجموعة السابعة، قاد لاعب الهلال السعودي الجديد ألكسندر ميتروفيتش المنتخب الصربي، لأن يصبح على المسافة ذاتها من المجر المتصدرة بتسجيله ثلاثية في الفوز على ليتوانيا خارج الديار 3-1، فيما اكتفت مونتينيجرو بالتعادل مع ضيفتها بلغاريا 1-1 في لقاء أكملته بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير، بعد طرد إيغور فوياشيتش، ما فتح الباب أمام الضيوف لإدراك التعادل عبر البديل بريسلاف بوركو بعد دقائق معدودة على دخوله «79»، ليرد على هدف ستيفان سافيتش في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ورفعت مونتينيجرو رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 خلف كل من المجر المتصدرة وصربيا الثانية، فيما بات رصيد بلغاريا ثلاث نقاط مقابل نقطتين لليتوانيا.

وحققت ألبانيا أبرز نتائج الأحد، بعدما أسقطت بولندا روبرت ليفاندوفسكي في المجموعة الخامسة، بالفوز عليها بهدفين رائعين لجاسر أسانيا بتسديدة قوسية من خارج المنطقة «37»، والبديل ميرليند داكو بكرة من زاوية صعبة جداً «62».

ورفعت ألبانيا بفوزها الثالث رصيدها الى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن كل من التشيك ومولدافيا الفائز على مضيفتها جزر فارو 1-0، فيما تجمد رصيد بولندا عند 6 نقاط في المركز الرابع، ما يزيد الضغط على مدربها الجديد البرتغالي فرناندو سانتوس الذي خسر ثلاث من مبارياته الست في منصبه الجديد.