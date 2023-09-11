ديوكوفيتش يعادل «القياسية 24» بعد 50 عاماً!



نيويورك (أ ف ب)



عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش «الرقم القياسي» المطلق، لعدد مرات إحراز الألقاب الكبرى في التتنس «24 لقباً»، بتتويجه الرابع في بطولة الولايات المتحدة، إثر فوزه على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و7-6 و6-3 في نيويورك.

وحسم ديوكوفيتش «36 عاماً» المباراة، في 3 ساعات و17 دقيقة، ليعادل الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارجريت كورت منذ 1973، والبالغ 24 لقباً، ويصبح أكبر متوّج في «فلاشينج ميدوز» في حقبة العصر الحديث.

يعود اللاعب الممنوع من المشاركة في النسخة الماضية لرفضه تلقي اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19»، إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للأسبوع الـ390 في مسيرته الزاخرة.

قال بعد تتويجه مرتدياً سترة عليها الرقم 24 «لا أعرف من أين ابدأ، هذا يعني الكثير لي».

تابع بعد أن اصبح أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب كبرى في أربع مواسم مختلفة «لم أتخيّل البتة الوقوف هنا، والحديث عن اللقب الكبير الـ24».

توّج هذا الموسم بلقبي أستراليا ورولان جاروس، ولم يسقط سوى في نهائي ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الذي سيتنازل له عن صدارة التصنيف العالمي.

ورفع «نولي» عدد ألقابه في نيويورك إلى أربعة، بعد 2011، 2015 و2018، بعدما خاض النهائي الأميركي العاشر في مسيرته، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم بيل تيلدن، والسادس والثلاثين في إحدى بطولات «جراند سلام»، وهو رقم قياسي جديد، متقدماً بفارق 5 مباريات نهائية عن الأسطورة روجيه فيدرر.

وثأر ديوكوفيتش من مدفيديف «27 عاماً» الذي وقف عائقا في طريقه قبل سنتين، بعدما حرمه حينها من إنجاز الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الصفراء منذ الأسترالي رود ليفر عام 1969.

وكان الصربي انفرد بالرقم القياسي لدى الرجال، بعد تتويجه باللقب الـ23 في رولان جاروس في يونيو، متخطياً الإسباني رافايل نادال.

ديوكوفيتش الذي نجح أيضاً في التأهل الى نهائي البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الثالثة، بعد عامي 2015 و2021، حقق فوزه العاشر على مدفيديف في 15 مباراة.



بعد حسمه اللقب، اتجه إلى جانب الملعب لتقبيل ابنته تارا، ثم بلغ مقصورته، حيث عانق الممثل الأميركي ماتيو ماكونهي، والديه، نجله وزوجته.

ارتدى قميصاً كُتب عليه «مامبا إلى الأبد»، إلى جانب صورة له مع نجم كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت الذي توفي قبل ثلاث سنوات في حادثة تحطم مروحية.

-في المقابل، فان مدفيديف الذي جرّد الإسباني كارلوس ألكاراز من لقبه في نصف النهائي، خاض النهائي، وفي جعبته أفضل سجل على هذه الملاعب هذا العام، وحتى في السنوات الخمس الماضية، حقق 38 انتصارًا في 2023 «4 ألقاب في روتردام والدوحة ودبي وميامي»، ومنذ عام 2018 هو اللاعب الأكثر فوزاً مع 18 لقباً، من بينها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2021، في حين بلغ 28 مباراة نهائية منها «فلاشينج ميدوز» 2021 و2023، إضافة إلى بطولة أستراليا المفتوحة 2021 و2022، وفاز في 234 مباراة.

وخسر ابن موسكو حتى الآن أربع مباريات نهائية كبرى: مرتان في أستراليا أمام ديوكوفيتش في 2021، والإسباني رافايل نادال في 2022، ومرتان في «فلاشينج ميدوز» أمام نادال في 2019 وديوكوفيتش هذه السنة.

قال مازحاً «أريد ان اسأل نوفاك أولاً: ما الذي لا تزال تفعله هنا؟ هيا!».

تابع مدفيديف الذي اخفق في أن يصبح أول لاعب منذ 1975 يهزم المصنفين الأول، والثاني في طريقه نحو اللقب «أشعر بأن مسيرتي لا بأس بها، بعد التتويج بعشرين لقباً، أنت تملك 24 لقباً كبيراً!».

على ملعب آرثر آش، حيث عاش ديوكوفيتش قبل سنتين أمام مدفيديف إحدى أكبر خيباته، تقدّم سريعاً 3-0، وانتزع المجموعة الأولى 6-3.

قاوم مدفيديف في الثانية رغم تمسّكه باللعب على مسافة بعيدة من الخط الخلفي، ما سمح لديوكوفيتش بإحراز العديد من النقاط على الشبكة، حصل على أول فرصة لكسر إرسال الصربي والتقدّم 5-3، بيد أن الأخير أنقذها بكرة نصف طائرة عكسية.

بدا تأثر ديوكوفيتش بدنياً في هذه المجموعة، في وقت أغلق سقف الملعب بسبب الأمطار التي هطلت على نيويورك، أنقذ ديوكوفيتش فرصة لكسر الإرسال «5-6»، قبل أن يمنحه خطأ مباشر من الروسي فرصة حصد الشوط الفاصل «تاي بريك» والمجموعة الثانية.

دخل ديوكوفيتش كالعادة إلى «المرحاض»، فيما خضع الروسي لتدليك كتفه الأيسر في أرض الملعب، في المجموعة الثالثة، تقدّم ديوكوفيتش 3-1، ثم رفع الفارق إلى 5-2 حاصداً اللقب على إرساله.