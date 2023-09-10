مروة الحوسني تعانق ذهبية المحترفات في «آسيوية الجو جيتسو»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي في دبي، واستمتعت الجماهير بأجواء تنافسية حماسية مع مجموعة من النزالات القوية التي جمعت عدداً من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية A.F.N.T بطلاً، وكوماندو جروب في مركز الوصيف، وفريق أكاديميات كازاخستان في المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، بالمستوى العام للبطولة، ونجاحها في توفير منصة نموذجية جمعت كوكبة من ألمع اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، حيث قدموا خلاصة تجربتهم على البساط، وتنافسوا للوصول إلى منصة التتويج.

وأضاف: «أسهمت البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في إبراز المواهب الصاعدة ضمن فئات البراعم والأشبال الذين يمثلون المخزون الاستراتيجي لرياضة الجو جيتسو، الأمر الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد لبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على التألق محلياً وعالمياً».

وأوضح الظاهري أن السبب وراء معدلات المشاركة المرتفعة في البطولة يعود في المقام الأول إلى جودة هذه البطولات وقيمتها الفنية العالية، إضافة إلى رغبة الأندية والأكاديميات في ضمان الإعداد الأمثل ورفع جاهزية لاعبيها الذين يستعدون للمشاركة في عدد من الاستحقاقات المهمة القادمة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية، فضلاً عن حصد النقاط التصنيفية الدولية.

وأشار إلى أن بطولة آسيا تسهم في تطوير أداء اللاعبين المشاركين وصقل مواهبهم، وتوفير فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، مشيداً بالأداء المتطور للاعبي الإمارات وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين، والتفوق عليهم في الكثير من المناسبات.

ونجحت البطلة مروة الحوسني «حزام بنفسجي» من نادي بني ياس في تقديم أداء قوي، وحققت ذهبية فئة المحترفات وزن 70 كيلوجراماً، وقالت: «أهدي هذا الإنجاز إلى أسرة النادي وكل من دعمني لتحقيق هذا الفوز».

وأضافت: «كنت أطمح في تعزيز مركزي ضمن التصنيف المعتمد لدى رابطة AJP، ونجحت في إضافة 1400 نقطة إلى رصيدي، والأهم من ذلك نجاحي في التفوق على لاعبات بارزات من ألمانيا وكولومبيا، بما يؤكد أن بنت الإمارات قادرة على قهر الظروف والتحديات إذا ما توافرت لها الفرص المناسبة، وبالتأكيد تحقق لنا ذلك بفضل الجهود الملموسة للاتحاد في توفير البيئة المثالية التي تساعدنا على التميز والتطور».

وقال رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «إن البطولة تمثل امتداداً لنجاح البطولات التي تنظمها في مختلف دول العالم»، مؤكداً أن إفساح المجال لمشاركة فئات البراعم والأطفال في المنافسات حقّق الكثير من المكاسب، وترجمة للانتشار الواسع الذي أصبحت تتمتع به اللعبة في الإمارات، خصوصاً بين الفئات السنية الأصغر الذين يمثلون جيل المستقبل.

وأضاف: «أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاقة النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية، وجائزة أبوظبي العالمية، وهذا الوجود الكبير لفئة المحترفين في البطولة الذين توافدوا من خارج الدولة، يحمل دلالة كبيرة على أنهم قد دخلوا في مرحلة حاسمة من التحضيرات للاستحقاقات القادمة، كما أن معظمهم اختار البقاء في أبوظبي والدخول في معسكرات إعدادية للاستحقاق الأهم في نوفمبر، مستفيدين من المزايا التدريبية الاستثنائية التي توفرها لهم عاصمة الجو جيتسو».