جاسم يفوز بـ «القميص الأبيض» في «طواف صلالة»

صلالة (الاتحاد)

فاز عبدالله جاسم دراج منتخب الدراجات، بالقميص الأبيض تحت 23 سنة، في المرحلة الأولى، من طواف صلالة، الذي انطلق بالمرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 123 كم، كما حصد على المركز الرابع في الترتيب العام للطواف الذي يشارك فيه 78 دراجاً من 13 فريقاً.

حضر المرحلة الأولى من الطواف، وشارك في تتويج الفائزين، منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الذي حرص على الاجتماع مع لاعبي المنتخب، وفريقي الوثبة وشباب الأهلي المشاركين في الطواف.

وأكد يوسف ميرزا مدرب المنتخب ورئيس البعثة، سعادته بالقميص الذي حصل عليه الدراج الصاعد عبدالله جاسم، في أول مراحل الطواف، مشيراً إلى قوة المرحلة الأولى من الطواف الذي شهد مشاركة قوية من لاعبين من مختلف الجنسيات والفرق المشاركة.

وقال يوسف ميرزا: خسر المنتخب جهود الدراج عبد الرحمن سالم البلوشي، الذي تعرض لحادث سقوط أثناء الطواف، وتسبب في إصابته بشرخ في الكتف، وهو ما يعني ابتعاده من مراحل الطواف الثلاث المقبلة، قدم الدراجون مستوى متميزاً، وكانوا عند حُسن الظن خلال المرحلة الأولى في انتظار مرحلة اليوم.