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فوزان وتعادلان في ختام «الجولة الافتتاحية» لدوري الأولى

فوزان وتعادلان في ختام «الجولة الافتتاحية» لدوري الأولى
10 سبتمبر 2023 20:10

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اختتمت الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، شهدت فوز الفجيرة أمام ضيفه سيتي 2-0، ومصفوت على حساب «الوافد الجديد» يوناتيد 4-2، فيما حسم التعادل السلبي مباراتي مسافي والتعاون، والرمس والذيد.
وقاد «الثنائي» بلايس لويك وعكاشة حمزاوي «الذئاب» إلى الفوز الأول أمام سيتي بهدفين في الدقيقتين 8 و60، فيما حول مصفوت تأخره أمام ضيفه يوناتيد بهدف إلى فوز 4-2، وسجل للضيوف أحمد مال الله في الدقيقة 22، وبابي باكاري في الدقيقة 69، فيما جاءت رباعية «أصحاب الأرض» عن طريق دييجو أوليفيرا في الدقيقة 53، وألفوسيني جاساما «ثنائية» في الدقيقتين 76 و80، وعلي غلوم في الدقيقة 97.

دوري الدرجة الأولى
الفجيرة
مصفوت
مسافي
التعاون
الذيد
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