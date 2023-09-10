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النصر يحتفظ بكأس الاتحاد للطاولة

النصر يحتفظ بكأس الاتحاد للطاولة
10 سبتمبر 2023 20:03

 
معتصم عبدالله (دبي)

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احتفظ النصر بكأس الاتحاد لكرة الطاولة موسم 2023- 2024، بالفوز على الشارقة 3-2 في «النهائي المثير» بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممرز، في سيناريو مكرر لنهائي الموسم الماضي 2022- 2023، والذي تُوج به «العميد» على حساب «الملك» 3-1 في النهائي.
وانطلق النهائي بتغلب على الدمرداش لاعب الشارقة على أنيرود بالاجي لاعب النصر في فئة الشباب، فيما كسب أحمد الحواي «النصر» المواجهة أمام أحمد سعيد لاعب الشارقة في «فئة الناشئين»، وتفوق عيسى البلوشي لاعب «العميد» على عبدالله يوسف في «فئة الرجال»، وعاد الشارقة ليكسب مواجهة «فئة الأشبال» عن طريق محمد سعيد أمام يوسف الحواي، قبل أن يحسم «الأزرق» اللقب بالفوز 3-1 في «فئة الزوجي»، بفضل «الثنائي» مروان منصور وأنيرود بالاجي أمام علي الدمرداش ومحمد محمود.
وتوج حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الطاولة، وعبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس الإدارة، المدير المالي، أبطال «العميد» بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما نال لاعبو الشارقة الميداليات الفضية، بحضور محمد فريدوني وقاسم النعيمي، عضوي مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، إلى جانب راشد محمد، نجم «العميد» السابق وإداري اللعبة بالنادي.
وافتتحت كأس الاتحاد لكرة الطاولة منافسات الموسم الجديد، والذي يتواصل بمباريات دوري الأشبال 16 سبتمبر الحالي.

كرة الطاولة
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الشارقة
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