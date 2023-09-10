إقالة فليك من تدريب ألمانيا



ميونيخ (أ ف ب)

أقيل مدرب منتخب المانيا لكرة القدم هانزي فليك من منصبه، على إثر الخسارة المذلة أمام اليابان 1-4 في فولفسبورج، كما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

وبات فليك أول مدرب والوحيد الذي تتم إقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926.

ويتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق، والذي قادها إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف موقتاً على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.

وتخوض ألمانيا التي تستضيف نهائيات كأس أوروبا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، مباراة ودية ضد فرنسا الثلاثاء.