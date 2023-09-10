ألمانيا تحصد لقب «مونديال السلة»



مانيلا (أ ف ب)

دونت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها المستحق على صربيا 83-77 في المباراة النهائية على ملعب «مول أوف أيزيا» في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة «5 مرات» ويوغوسلافيا «5 مرات»، والاتحاد السوفييتي «3»، والبرازيل «2»، وإسبانيا «2»، والأرجنتين «1»، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي «كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة» في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014، حين خسرت أمام الأميركيين.