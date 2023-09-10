«الريال» يفكر في بديل مبابي



أنور إبراهيم (القاهرة)



يفكر ريال مدريد الإسباني بجدية، في القيام بمحاولة لضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وبطل العالم المتوج بـ «مونديال 2022»، بعد عانى الأمرين من «تقلبات» رأي كيليان مبابي الذي أخلف وعده في الموسم الماضي، ووقع عقداً لناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، وها هو يستمر مع الفريق نفسه هذا الموسم حتى نهايته، بل ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى أنه قد يوقع عقداً جديداً مع «الباريسي».

ولأن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز لا يريدان الانتظار «تحت رحمة» مبابي، فإنهما يفكران في إمكانية «جس نبض» إدارة «السيتي» عند اقتراب الموسم من نهايته، من أجل الحصول على خدمات ألفاريز، وإن كانت المصادر الإنجليزية القريبة من «السيتي»، تشير إلى صعوبة الحصول على موافقة «السيتيزن» على رحيل النجم الأرجنتيني.

وذكرت نشرة أخبار ريال مدريد «Fichajes»، أنه إذا كان النجم الفرنسي هداف كأس العالم الأخيرة، ما زال متمسكاً باللعب لـ «الريال»، ويعتبر ذلك أولوية أولى بالنسبة له، فإن «الملكي» يرحب به عند نهاية عقده في الصيف المقبل، ولكنه في الوقت نفسه يضطر إلى اللجوء إلى بعض الخيارات البديلة، تحسباً لأي تراجع من جانب مبابي، ومن هذه الحلول البديلة جوليان ألفاريز مهاجم «السيتي».

بدأ جوليان ألفاريز، المولود في 31 يناير 2000، جميع المباريات التي لعبها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم حتى الآن «4 مباريات»، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً.

وبدأ ألفاريز مسيرته الاحترافية في ريفر بيليت بالأرجنتين موسم 2018-2019، واستمر في اللعب معه، وسجل 36 هدفاً في 96 مباراة، وبعدها انتقل إلى مانشستر سيتي، وازدادت شهرته، وأصبح معروفاً للكافة، خاصة بعد أن شارك مع منتخب «التانجو» في كأس العالم الأخيرة 2022، وأسهم في حمل الكأس.