«أبوظبي للرياضات المائية» يستضيف «عربية السباحة» في أكتوبر



أبوظبي (وام)



يستضيف نادي أبوظبي للرياضات المائية، البطولة العربية للسباحة، 27 إلى 30 أكتوبر المقبل، في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

وأكد المهندس سعيد الجسمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن النادي يركز حالياً على تجهيز السباحين للمشاركة في بطولة كأس الإمارات للسباحة 7 و8 أكتوبر المقبل، وتعد أهم تجارب اختيار عناصر المنتخب الوطني لمرحلة العموم رجال، تمهيداً للإعلان عن قائمة المشاركين.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد للنادي، قال الجسمي: «إنه يتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات، أبرزها دوري (أبوظبي سويم فور لايف)، ومهرجانات السباحة للصغار والناشئين، بكل من أبوظبي والعين، مع استحداث سلسلة من البرامج وورش العمل المتعلقة بالتدريب الرياضي، وتعليم السباحة، والإنقاذ والسلامة المائية».

وأضاف: «إن النادي بصدد دراسة استضافة بطولات وأنشطة أخرى، خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم السباحين للمشاركات المختلفة، وتجهيزهم على مستوى عالٍ».

وفيما يتعلق بتجهيزات النادي للموسم الجديد، نوه الجسمي إلى أن الانطلاقة كانت خلال أغسطس الماضي، حيث خاض لاعبو النادي معسكراً دولياً بمدينة كازان الروسية، كما يواصل النادي إشراك سباحيه في مختلف بطولات السباحة والاكواثلون المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي.