«اليونايتد» يمنح أنتوني «إجازة غياب»



لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه منح جناحه البرازيلي أنتوني إجازة غياب، من أجل معالجة مزاعم اتهامه بالعنف المنزلي.

واستبعد اللاعب البالغ 23 عاماً من تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 بسبب اتهامات وجهتها له جابرييلا كافالين، بالاعتداء الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب.

وقال «اليونايتد» في بيان «يقرّ مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني».

وتابع «من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات الاثنين، ومع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر من أجل معالجة هذه الادعاءات».

وأضاف «كنادٍ، نحن ندين أعمال العنف والإساءة، نحن ندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونقرّ بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات».

ونشر أنتوني بياناً عبر موقع إنستجرام الاثنين قال فيه إنه «ضحية اتهامات باطلة».

وجاء هذا النفي بعد أن نشرت تقارير صحفية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم إنها بين أنتوني وكافالين، وأن اللاعب يهدد فيها كافالين التي تظهر أيضاً في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.

من ناحيته، قال لاعب أياكس الهولندي السابق إن علاقته مع كافالين كانت «مضطربة، مع الإساءة اللفظية من كلا الجانبين»، لكنه نفى ضربها.

وصل أنتوني إلى يونايتد عام 2022 من أياكس في صفقة بقيمة 107 ملايين دولار. شارك في 48 مباراة مع «الشياطين الحمر»، وسجل ثمانية أهداف، وأسهم في فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق من هذا العام.