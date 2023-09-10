كندا.. أول ميدالية عالمية في السلة!



مانيلا (أ ف ب)

أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة، بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، في مباراة تحديد المركز الثالث في مانيلا.

وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم «ان بي ايه» خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في المونديال السلوي، بعدما كان سقط في ربع نهائي مونديال 2019.

أثنى الإسباني جوردي فرنانديس «40 عاماً» مدرب كندا، والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، على غرار الولايات المتحدة، على لاعبيه، قائلاً «لقد بنينا شيئاً يستمر، منذ اليوم الأول من الاستعداد، عمل اللاعبون بجد وبنوا هوية وأظهروا المرونة، علينا أن نستمر في التعامل مع كرة السلة الدولية، لكننا أظهرنا قدرتنا على القيام بالكثير من الأشياء».

واعتقد كندا أنها قامت بالأصعب بتقدمها بفارق 4 نقاط 111-107، قبل أربع ثوانٍ من صافرة النهاية، بفضل رميتين حرتين ناجحتين من ديلون بروكس المذهل مرة أخرى «39 نقطة».

غير أن ميكال بريدجز «بروكلين نتس» صاحب 19 نقطة في المباراة، فرض التعادل 111-111، بعدما سجل رمية حرة وأهدر الثانية عمداً ليتابع الكرة ويسجل نقطتين.

وخلال التمديد، سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر صاحب 31 نقطة في اللقاء، النقاط السبع الأولى، ليضع كندا في المقدمة 118-111، ليعود ويحسم آر جي باريت «23 نقطة» الفوز لفريقه 124-111 قبل 44 ثانية من صافرة النهاية.

وعانى المنتخب الأميركي، بقيادة المدرب ستيف كير، تحت السلة بسبب غياب باولو بانكيرو وجارين جاكسون جونيور لإصابتهما بوعكة صحية، على غرار براندون أنجرام.

قال كير عقب الخسارة «لست بحاجة إلى هذه البطولة لأعرف مدى صعوبة كرة السلة الدولية، لقد كنت ضمن طاقم العمل في عام 2019، عندما حللنا في المركز السابع».