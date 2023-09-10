عجمان يستعد للنصر بالصف الثاني



رضا سليم (دبي)



يضع البرازيلي كايو زاناردي، مدرب عجمان، «اللمسات الأخيرة» على تشكيلة «البرتقالي»، قبل مواجهة النصر في إياب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الخميس المقبل باستاد آل مكتوم، وهي المواجهة التي يسعى فيها الفريق للعبور إلى الدور الثاني، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 3-3.

وحرص زاناردي على الدفع بعدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية أمام شباب الأهلي، والتي كانت بروفة لأمور فنية كثيرة، خاصة أن المدرب لجأ إلى الدفع بلاعبين في مراكز مختلفة بخلاف مراكزهم، بجانب الدفع بلاعبي الرديف لتجهيزهم، في ظل الغيابات الكثيرة بسبب إصابات الأساسيين.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن المباراة الودية أمام شباب الأهلي، كانت لها مكاسب كثيرة، في الدفع بعدد كبير من اللاعبين، ومحاولة المدرب تجهيز أكثر من لاعب في مركز واحد، بالإضافة إلى تغيير مراكز اللاعبين، للاستفادة بهم في المستقبل، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة النصر، ومن بعدها مباراة العين في «دوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف أن الفريق بشكل عام جاهز لعودة المباريات، سواء في الكأس أو الدوري، وحالات الإصابات في الفريق تمر بها جميع الأندية، ونأمل عودتهم سريعاً، خاصة أن جميع الغيابات من الأساسيين.