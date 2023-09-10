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ماريجا يظهر مع «الملك» أمام العربي

ماريجا يظهر مع «الملك» أمام العربي
10 سبتمبر 2023 16:54

 
علي معالي (الشارقة)

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يظهر المالي موسى ماريجا للمرة الأولى، في مباراة ودية يخوضها الشارقة يوم الاثنين، أمام العربي من أم القيوين، وتقام بعيداً عن أعين الجماهير والإعلام، ويريد من خلالها الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة تجربة مهاجمه الجديد، قبل العودة إلى المباريات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، حيث يلتقي «الملك» مع السد القطري يوم 18 سبتمبر الجاري، ضمن المجموعة الثانية الآسيوية والتي تضم أيضاً ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني، ويبدو أن الفترة المقبلة على موعد مع لقاءات «العيار الثقيل»، لأنه بعد مواجهة السد قارياً، يلعب الشارقة مع النصر 23 سبتمبر، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ثم العين 28 من الشهر نفسه بالجولة الرابعة للدوري.
وانضم ماريجا إلى تدريبات الشارقة بقوة، خلال الأيام الماضية، بعد إنهاء كل الإجراءات، من فحوص طبية، وإتمام التعاقد، وأظهر اللاعب قوة كبيرة، وظهر حماس المهاجم الخطير، بالتأكد على رغبته في رسم تاريخ جديد لنفسه في الملاعب، وقال: «معاً نصنع التاريخ، وأيضاً لحظات مليئة بالسعادة لجماهير الفريق، وأنا حالياً شرقاوي، وأقدم كل شيء للنادي».
وأضاف: «أود أن أشكر النادي بعد الترحيب الكبير الذي وجدته منذ دخولي العائلة الكروية الجديدة».
ومباراة العربي فرصة مهمة أمام كوزمين، لتجربة سالم سلطان إلى جانب اليوناني مانولاس، في مركز «قلب الدفاع»، بعد تأكد غياب شاهين عبدالرحمن لفترة طويلة، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي.

الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
موسى ماريجا
كوزمين
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