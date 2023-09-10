ضيوف أصغر لاعب يشارك مع «أسود التيرانجا»



داكار (رويترز)

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، إن أمارا ضيوف البالغ 15 عاماً أصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب السنغالي، بعدما شارك في مواجهة رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وفاز ضيوف بجائزة هداف كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً مطلع العام الحالي، حيث أحرز 5 أهداف، ليقود منتخب بلاده للقب، قبل انضمامه إلى فريق المدرب أليو سيسي.

وشارك ضيوف، قائد منتخب تحت 17 عاماً، في الدقيقة 70 خلال التعادل 1-1 مع رواندا.

وقال الكاف، في بيان: «المباراة الأولى للاعب الشاب، والذي أثار الإعجاب في تشكيلة السنغال المدججة بالنجوم، والتي تأهلت إلى النهائيات في كوت ديفوار للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية».