صحف ألمانيا: «عار عليكم»!



ميونيخ (أ ف ب)

انهالت الانتقادات اللاذعة على المنتخب الألماني لكرة القدم، بقيادة مدربه هانزي فليك، غداة الهزيمة المذلة أمام اليابان 1-4 ودياً، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة البلاد نهائيات كأس أوروبا 2024، وقبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام فرنسا وصيفة «مونديال 2022».

«عار عليكم!»، هكذا عنونت صحيفة «بيلد» الشهيرة في عددها الصادر اليوم الأحد، بعد خسارة ألمانيا في عقر دارها أمام اليابان ودياً، فيما تحدثت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» اليومية الكبرى في ميونيخ عبر موقعها الإلكتروني عن «كارثة أخرى».

وبدورها، كتبت صحيفة «فرانكفورت ال جماين تسايتونج» عبر موقعها الرسمي «الرؤية الألمانية للرعب»، مع صورة للوحة الإعلانات في ملعب فولفسبورج الذي استضاف الودية والنتيجة 1-4.

بالنسبة لصحيفة بيلد، التي تحدثت عن منتخب «محرج ببساطة» في صفحتها الأولى، فإن «معجزة» فقط ضد فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018 ووصيفة قطر 2022، مساء غد في دورتموند لا تزال قادرة على إنقاذ رأس المدرب فليك من مقصلة الإقالة.

ومنذ نهاية مارس 2022 وحتى منتصف سبتمبر 2023، لعبت ألمانيا 17 مباراة رسمية وفازت في أربع فقط، في حين أن هوية المنتخبات التي فازت عليها تعكس المستوى الحالي لـ«دي مانشافت»: بيرو 2- صفر، كوستاريكا 4-2، عُمان 1- صفر وإيطاليا 5-2.

دفعت النتائج المتواضعة والخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، المدير الرياضي للمنتخب رودي فولر للإقرار قائلاً «لم نعد من المستوى الأول في أوروبا».

وشدد المهاجم الدولي السابق على أن الاتحاد الألماني يتجنب اتخاذ أي قرارات متهورة بشأن مستقبل فليك الذي تم تعيينه خلفاً ليواكيم لوف «صيف 2021»، مضيفاً «أقترح أن نجمع شتات أنفسنا، نحن جميعاً في حالة صدمة بعض الشيء، هزيمة مؤلمة، وعلينا جميعاً أن نقوم ببعض البحث عن النفس ونفكر في الأمر، ماذا سيحدث بعد ذلك، سنرى».

وضمن السياق ذاته، توصلت «فرانكفورت ال جماين تسايتونج» إلى استنتاج «مع الهزيمة أمام اليابان 1-4، وصلت حقبة هانزي فليك إلى الحضيض، وفي النهاية، لا يبقى سوى الحكم: ليس على المستوى».

لكن يبدو أن ألمانيا اعتقدت أنها وصلت إلى الحضيض نهاية مارس الماضي أمام بلجيكا، حين تعرضت لخسارتها الأولى 2-3 أمام «الشياطين الحمر» منذ عام 1954!، أو حتّى خلال الهزيمة أمام كولومبيا في منتصف يونيو صفر-2 على ملعب «فيلتنس أرينا» في جيلسنكيرشن، غير أن رجال المدرب فليك يواصلون الغرق، ولمس أعماق القاع أكثر فأكثر مباراة تلو الأخرى.