شرودر: هدفنا تجهيز فريقين لـ «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)



كشف الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين، عن جزء من الفلسفة التي يعمل بها هذا الموسم في قيادة «الزعيم» للمنافسة على كل الألقاب محلياً وقارياً، عبر تجهيز أكثر من 22 لاعباً للمشاركة في أي وقت، وذلك لمواجهة الضغوط المتوقع، مع انطلاق دوري أبطال آسيا بدور المجموعات 18 سبتمبر الجاري، حيث تستمر النسخة الحالية من البطولة، في توقيت الموسم المحلي، بعد التغييرات التي قام بها الاتحاد الآسيوي، بهدف تطوير المحفل القاري الأهم للأندية.

ويلعب العين مباراته الأولى 19 سبتمبر أمام باختاكور بطل أوزبكستان في طشقند، ويحتاج «البنفسج» إلى حصد النتائج الإيجابية للتأهل من مجموعته إلى الأدوار النهائية، كما أن «الزعيم» مطالب بالعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية، بعدما خرج الموسم الماضي من دون إنجازات.

وعن أهمية المباريات الودية التي يخوضها فريقه خلال فترة التوقف «الدولية» الحالية، حيث التقى المحرق البحريني يوم الجمعة الماضي، وفاز 3-1، قال شرودر: «من المهم خوض تجارب خلال «أيام الفيفا»، وأن نواجه فريقاً قوياً، خصوصاً أن المحرق يضم عناصر متميزة، ومن الجيد أيضاً أننا منحنا معظم اللاعبين فرصة اللعب لمدة 45 دقيقة، وهناك من شارك لمدة 90 دقيقة، حتى يمكنهم المحافظة على المستوى المطلوب فنياً وبدنياً، خاصة أن العين أمامه مباراة إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأشارت صحيفة «الاتحاد» في تقرير سابق، إلى أن الجهاز الفني للعين يسعى لتجهيز أكثر من 20 لاعباً لمواجهة ضغوط الموسم الجاري، وهو ما أكده المدرب الآن، مشدداً على أهمية تجهيز البدلاء في كل المراكز، وقال: «لدينا العديد من اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية، وهذا شيء جيد في حد ذاته، ولكن الأهم أيضاً أن نرى اللاعبين الشباب من الأكاديمية، لأنني أحب أن أعمل مع الفريق الأول للنادي، وأيضاً من أجل مستقبل النادي، من خلال الاهتمام بمواهب الأكاديمية».

وأضاف: «الجهاز الفني يريد أن يرى لاعبي «الرديف» في مباريات الفريق الأول، وعندما أدخلنا لاعبي الصف الثاني للمشاركة في «ودية»، كان ذلك تغييراً كبيراً بالنسبة لنا، ونحن سعداء بأدائهم، حيث نعمل على تجهيز فريقين للعين».

وحول انضمام 11 لاعباً من قائمة «الزعيم» إلى المنتخبات الوطنية، قال: «هذا طبيعي بالنسبة للأندية الكبيرة، والواقع يفرض عليها تزويد المنتخبات بالعديد من اللاعبين الدوليين، ولدينا الآن 11 لاعباً، ولذلك أيضاً اتخذت قرار إراحتهم الأسبوع الماضي في مباراة ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونجري بعض التغيرات البسيطة في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل، وندرك جيداً أن لاعبي الفريق الأول، يمكنهم أيضاً تقديم أداء جيد في المباراة المقبلة، ولكن نقف على مدى جاهزية الدوليين العائدين من المنتخبات، لأنهم لم يتدربوا معنا منذ فترة طويلة، وهذا ليس بالجيد فيما يتعلق بالتحضيرات للاستحقاقات المقبلة، والتي تتضمن مشاركة قارية بدوري أبطال آسيا، وعلينا ألا نفكر كثيراً في ذلك، وأن ننظر إلى الجانب الإيجابي، وهو أننا سعداء بوجود العديد من الدوليين الذين بمقدورهم صناعة الفارق بالنسبة لنا».

وبشأن لابا كودجو، قال: «لن نخاطر باللاعب، لأنه لم يكن يشعر بأنه في وضع جيد، قبل مباراة الذهاب، والآن قمنا بتحليل الموقف، وتأكدنا تماماً أنه لا توجد أي مشاكل، بل يتعافى لابا بصورة جيدة، رغم أنه لم يشارك مع منتخب بلاده، وهو يعمل على التعافي الكامل، وجاهز في القريب العاجل».