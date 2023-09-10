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الرياضي

تايلور والعجماني يقودان «جلف يوناتيد» بـ «التناوب»!

تايلور والعجماني يقودان «جلف يوناتيد» بـ «التناوب»!
10 سبتمبر 2023 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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عززت قيادة المدرب المساعد محمد العجماني لفريق جلف يوناتيد، في مباراته الافتتاحية، ضمن دوري الدرجة الأولى أمام مضيفه العربي 0-3، والتي أقيمت، على ملعب شباب الأهلي بالعوير، من العناصر التدريبية المواطنة خلال الموسم الحالي لمنافسات «الهواة»، في ظل وجود 10 مدربين مواطنين، في القيادة الفنية لأندية دبا، التعاون، الفجيرة، سيتي، الظفرة، الرمس، الجزيرة الحمراء، الذيد، الحمرية، مصفوت.
وتعاقد جلف يوناتيد الصاعد حديثاً إلى «دوري الأولى»، بعد تتويجه بطلاً لدوري الدرجة الثانية، في نهاية الموسم الماضي 2022- 2023، مع الويلزي نيل تايلور، خلفاً للإنجليزي سيتفين تايلور، على أن يبقى المدرب الويلزي في منصبه مدرباً مساعداً مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً، في فترات التوقف الدولي، فيما يتولى مساعده العجماني الإشراف على جلف يوناتيد.
ويعد نيل تايلور المدرب الأصغر في دوري الأولى، خلال الموسم الحالي، بسن 34 عاماً، حيث دشن مشواره التدريبي مساعداً لمنتخب بلاده تحت 21، بالتزامن مع توليه مهمة تدريب جلف يونايتد، مستفيداً من خبراته لاعباً دولياً سابق في صفوف منتخب ويلز، بعدما خاض 43 مباراة دولية.
ويحكي المشوار الاحترافي للمدافع السابق لمنتخب ويلز، والذي امتد لـ 16 عاماً، لعبه لأندية عريقة في الدوري الإنجليزي، تشمل أستون فيلا، سوانزي سيتي، ميدلسبره، وريكسهام، بالإضافة إلى تمثيل مانشستر سيتي على مستوى فريق الشباب.
في المقابل، يعد العمل في الجهاز الفني لجلف يونايتد «المحطة الثالثة» في مشوار المدرب الوطني محمد العجماني، مع أندية دوري الدرجة الأولى، بعدما قاد سابقاً الذيد، قبل الانتقال مدرباً مساعداً لـ «سيتي» موسم 2021- 2022، وصولاً إلى محطته الحالية مع جلف يونايتد.
وتجمع التجربة في جلف يوناتيد المدرب محمد العجماني، مع ابنه عبدالله العجماني «22 عاماً»، والمدافع الحالي لنادي جلف يوناتيد، في سيناريو تكرر في المحطة التدريبية السابقة مع «سيتي»، حيث لعب العجماني الصغير في موسم 2021- 2022 مع «سيتي»، في دوري الأولى تحت قيادة والده، بعدما انتقل إلى صفوف الأخير قادماً من فريق تحت 21 لنادي الشارقة.

 

جلف يوناتيد
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الفجيرة
دبا الفجيرة
التعاون
الجزيرة الحمراء
الرمس
محمد العجماني
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