مباراتان في «ربع نهائي» كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)



تقام مباراتان في ربع نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، يستضيف النصر على ملعبه البطائح، ويحل الظفرة ضيفاً على الوصل، في الساعة السابعة مساء الاثنين، والفائز يتأهل إلى «مربع الذهب»، مع شباب الأهلي والشارقة، بعد صدارتهما للمجموعتين، في ختام الدور التمهيدي، مما منحهما بطاقة التأهل إلى «نصف النهائي» مباشرة، وانتظار الفائزين من مباراتي الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون المواجهات المقبلة، في منتهى القوة، سواء في ربع النهائي، أو نصف النهائي، من أجل الاقتراب من أول ألقاب الموسم الجديد، خاصة أن البطولة «مؤجلة» من الموسم الماضي، والفوز بها دافع كبير لانطلاقة قوية إلى ألقاب أخرى.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة النصر والبطائح «قمة التحدي» بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في العبور إلى الدور التالي، وخسر النصر بقيادة حسام الوكيل المباراة الأخيرة في آخر 5 ثوانٍ من الشارقة بفارق نقطة «82- 83»، وقدم «العميد» عرضاً رائعاً أمام «الملك»، إلا أن خبرة عمر خالد الكبيرة منحت الشارقة بطاقة التأهل إلى «المربع الذهبي» برمية ثلاثية هي الأجمل حتى الآن، وفي المقابل فإن المدرب المواطن بدر إبراهيم يرغب في اغتنام الفرصة بالظهور بين «الأربعة الكبار»، معتمداً على مجموعة متميزة من لاعبيه، وفي المباراة الثانية يبحث علي الشطي مدرب الظفرة عن المفاجأة، معتمداً على مهارات لاعبيه، في مقابل رغبة «الإمبراطور» الجامحة لبلوغ دور «الأربعة الكبار».