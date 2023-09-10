العرياني يتصدر «التقييم الأول» للرماية

العين (الاتحاد)



تصدر وليد العرياني بطولة «التقييم الأول»، لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي نظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى الأولمبياد، والتي تقام في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر المقبل.

وحقق العرياني 120 من أصل 125 طبقاً، بفارق 5 أطباق عن بطي مجرن الكندي الذي احتل المركز الثاني «115 طبقاً»، فيما حل عبدالله بوهليبة في المركز الثالث «114 طبقاً»، جاءت نتيجة يحيى المهيري وظاهر العرياني «113 طبقاً»، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وأحمد الحمادي «112 طبقاً»، ومبارك المنصوري «105 أطباق»، وسيف مانع الشامسي «103 أطباق»، ثم سعيد البلوشي «100 طبق»، ومشعل البناي «99 طبقاً»، وخالد الكعبي «95 طبقاً».

وأشاد حسن الشحي نائب رئيس اتحاد الرماية بأجواء المنافسة والحضور، مؤكداً أن التقييم الأول الذي أقيم على مدى يومين، والتقييم المقرر إقامته الأسبوع القادم، ضمن استراتيجية متابعة الأداء، والوقوف على المستويات الرقمية، وضمان تساوي الفرص، وحُسن التمثيل الخارجي في المنافسات الدولية، والتوجه العام لحصد مراكز متقدمة في المشاركات الخارجية.