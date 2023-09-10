بينتو يضع «اللمسات الأخيرة» على تشكيلة «الأبيض»



معتز الشامي (دبي)



يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، اللمسات الفنية على تشكيلة «الأبيض» المتوقع أن تشارك أمام كوستاريكا يوم الثلاثاء، في التجربة الدولية الأولى، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، منذ أن تولى المسؤولية مطلع يوليو الماضي، ورفض خوض أي «ودية» في معسكر النمسا في أغسطس، لمدة 10 أيام، مكتفياً بالتركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية والبدنية، لأن التجمع كان بمثابة فرصة للتعرف على قدرات اللاعبين الدوليين خلال تلك الفترة، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

ويلجأ بينتو خلال معسكر كرواتيا، إلى رفع الكفاءة البدنية، عبر تدريبات يومية على فترتين، قبل أن ينزل بالأحمال منذ يومين، تجهيزاً للمباراة الودية المرتقبة، والتي يتوقع أن تشهد الدفع بأكثر من 16 لاعباً، للوقوف على قدراتهم، كما أن اللقاء فرصة جيدة لتقييم الأداء الدولي لأغلب اللاعبين.

واستدعى بينتو 27 لاعباً للمعسكر الحالي، وهم خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف ومحمد الشامسي، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد الله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني، الحسن صالح، مبارك أحمد، عبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة بيليه، فابيو ليما وكايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت.

وشهدت الأيام الماضية، تدريبات مركزة على التنوع التكتيكي في الأداء، بحسب قوة المنافس وأسلوب اللعب في المباريات، مع التشديد على ضرورة التوازن الدفاعي، والأداء بطريقة تمنع تهديد شباك «الأبيض»، حيث عانى المنتخب من الأخطاء الدفاعية التي كلفته الكثير خلال التصفيات الأخيرة، ويحتاج العودة إلى سكة الانتصارات بهدف استعادة الثقة.

وشهدت التدريبات اليومية، التركيز على النقل السريع للكرات، وتحرك اللاعبين بصورة أكثر تنظيماً بالكرة أو من دونها، وأهمية استغلال المساحات، ومواجهة اللعب السريع المتوقع من المنافس، الذي ينتمي إلى المدرسة اللاتينية التي تعتمد على السرعة والمهارة الفردية، ما يتطلب الضغط على حامل الكرة في مختلف أرجاء الملعب، مع سرعة الانتشار هجوماً ودفاعاً.

من جهته، أشاد ياسر سالم مدير المنتخب بالأجواء التي يسير خلالها معسكر كرواتيا، والروح القتالية العالية للاعبين، خاصة بحالة الانسجام بين الفريق عموماً، والجهاز الفني بقيادة بينتو.

ولفت مدير «الأبيض»، إلى أن الجهاز الفني يسعى للخروج بمكاسب فنية كبيرة من الودية المنتظرة أمام كوستاريكا، وتعد بداية طريق التجارب التحضيرية، لمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، وقال: «الجهاز الفني يعمل بصورة جيدة، كما أن اللاعبين في قمة التركيز، والجميع هدفه استعادة طريق الانتصارات في جميع المباريات، والتجهيز للتصفيات، بجانب التحضير لكأس آسيا التي تستضيفها الدوحة في يناير من العام المقبل».