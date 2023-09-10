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«الإمبراطور» يواصل «مهرجان الأهداف» في «زعبيل»

«الإمبراطور» يواصل «مهرجان الأهداف» في «زعبيل»
10 سبتمبر 2023 12:30

 
مراد المصري (دبي)

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تفوق الوصل على كيرلا بلاسترز الهندي بـ نصف درزن» ودياً، ليتوالى «مهرجان الأهداف» في «ملعب زعبيل»، بعدما سبق لـ «الإمبراطور» الفوز في الملعب نفسه على حتا بـ «سباعية»، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
وسجل أهداف «الأصفر» نيكولاس خمينيز، وأداما ديالو، وسياكا، وربيع سالمين، في المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً، وسط إقبال من مشجعي كيرلا بلاسترز الذي اختار إقامة معسكره التحضيري لانطلاق الموسم في بلاده هنا في دبي.
وخرج المدرب الصربي ميلوش بالعديد من المكاسب من التجربة، خصوصاً على صعيد التحضير للجانب البدني، وارتفعت دقائق مشاركة عمر عبد الرحمن إلى 68 دقيقة في اللقاء، حيث يسعى للوصول إلى «كامل الجاهزية» خلال الفترة المقبلة، وتم منحه «شارة القيادة» في المباراة.
وقام المدرب بإعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين في مختلف المراكز، خصوصاً أن 5 لاعبين ينخرطون حالياً في معسكر المنتخب الأول، وظهر في المباراة الحارس علي الوالي في الشوط الثاني، فيما شارك دانييل بيدروزو، يوسف المهيري، رودريجو أوليفيرا وأليكس فاسيلجيفك وغيرهم.
وإلى جانب فتح الأبواب أمام دخول الجماهير، تم توفير خدمة البث عبر الإنترنت بالتنسيق مع الفريق الهندي، في خطوة إيجابية لمنح المشجعين إمكانية متابعة الفريق خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

الوصل
دبي
استاد زعبيل
حتا
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عمر عبدالرحمن
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