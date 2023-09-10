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الرياضي

نادي أبوظبي الرياضي يبدأ الإعداد لدوري السيدات

نادي أبوظبي الرياضي يبدأ الإعداد لدوري السيدات
10 سبتمبر 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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بدأ فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية، الإعداد بملاعبه في منطقة المشرف بأبوظبي، استعداداً للدفاع عن «اللقب الذهبي» الذي فاز به في الموسم الماضي 2022-2023، من خلال الدوري الذي تنظمه اللجنة النسائية باتحاد الكرة، وضم 8 فرق.
وحصد «الفريق الذهبي» 39 نقطة، في صدارة الترتيب العام، من دون خسارة، بجانب فوزه بالعديد من الألقاب الشخصية لعدد من اللاعبات البارزات، وذلك تحت إشراف المدربة سارة حسنين، والمدربة المساعدة وفاء نشعي، والمدرب المساعد ياسين غيثه، ومديرة الفريق ديما الإبراهيم.
وقالت سارة حسنين: الفريق يسعى للمحافظة على لقبه، مع انطلاق البطولة في أكتوبر المقبل، استثماراً لجهود ورعاية مجلس إدارة النادي، ومتابعة واهتمام محسن محفوظ، عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أسهم في حصد العديد من الإنجازات على المستويات كافة، مواصلة لمسيرة الفريق الذهبي الناجحة التي انطلقت عام 2005، بوصفه أول الفرق النسائية على مستوى المنطقة، واستمرت تحت مظلة اتحاد الكرة من موسم 2010-2011.
وأشارت سارة حسنين إلى أن فرق الناشئات لكرة القدم بمراحلها المختلفة، بدأت تدريباتها لفئات فرق تحت 8 سنوات إلى 17 سنة، وذلك بإشراف كوادر تربوية متخصصة، استعداداً لمختلف المشاركات، أبرزها كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان السنوية، والمخصصة للأشبال تحت 12 عاماً للاعبين المحليين، والدوليين تحت 14 عاماً.

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