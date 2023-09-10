دبي تستقطب المواهب بمبادرة وطنية وشراكة عالمية



دبي (الاتحاد)



التقى مجلس دبي الرياضي مع أبرز أكاديميات كرة القدم العالمية في دبي، لتعزيز استقطاب المواهب الرياضية، في ظل وجود فرق العمل والمدربين، من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، وتم خلاله مناقشة سياسة استقطاب المواهب الرياضية، التي تأتي ضمن أولويات خطة دبي 2033، وتهدف إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية المختلفة، وتهيئة البيئة المناسبة، لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.

وأقيم اللقاء في مقر مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مبادرة وطنية وشراكة عالمية»، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ومسؤولي الأكاديميات الدولية في دبي وهي برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، إنتر ميلان، أياكس، باريس سان جيرمان، أولمبياكوس، والليجا.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، ومحاور سياسة استقطاب المواهب، وتشكيل فرق العمل التخصصية لبلوغ الأهداف المرجوة، الاستفادة من المنشآت الرياضية المصممة وفق أحدث المعايير العالمية المتوفرة في دبي، كما استعرضت الأكاديميات برنامج المواهب الرياضية وطريقة التعامل مع نخبة اللاعبين في كل أكاديمية، ومناقشة محاور الخطة التنفيذية للمجلس، خاصة في وضع معايير لاستكشاف المواهب، وفق المعايير الدولية وبرامج التدريب الخصوصية لهذه الفئة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات محلية ودولية، بإشراف الأندية الرئيسية لهذه الأكاديميات، ودورات تدريب للكوادر الفنية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أندية دبي لتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج المشتركة، في رعاية وتطوير المواهب الرياضية لتدعم مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرياضة.

وتهدف سياسة استقطاب المواهب إلى وضع الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل، يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات، وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة، ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة، لضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة الإمارات، وجهة مفضلة للمواهب العالمية

وأكد سعيد حارب أن دبي تعد في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، وقال: إن حكومتنا الرشيدة أصدرت سياسة متكاملة لبلوغ هذا الهدف، ومجلس دبي الرياضي يعمل وفق هذه السياسة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية، وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة.

وأكد سعيد حارب على الدور الحيوي لهذه الأكاديميات، في دعم خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية، وبناء شراكة فاعلة مع أندية دبي، في استقطاب الواهب وتطوير الكوادر الفنية، من خلال الاحتكاك والمنافسة الرياضية، وأن مجلس دبي الرياضي يعمل على تنظيم العديد من البرامج لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، بالإضافة إلى البطولات الدولية التي تستضيفها دبي، ودعا الأكاديميات الدولية إلى تكثيف مشاركتها في البطولات التي ينظمها المجلس لتشمل مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب، في مجال الإدارة الرياضية والتدريب الفني.