كأس اليد يدخل «الحسابات المعقدة»



رضا سليم (دبي)



دخلت كأس الاتحاد لكرة اليد للرجال، دائرة «الحسابات المعقدة»، بعد انتهاء الجولة الثانية، وتأجل حسم بطاقتي النهائي إلى الجولة الثالثة والأخيرة، في المجموعتين الأولى والثانية، يوم الثلاثاء، ورغم أن الشارقة واصل انتصاراته، بالفوز على الوصل 25-19، في المباراة التي جرت بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 14-8، إلا أن حسم أول مباراتين، لم يضمن له التأهل إلى المباراة النهائية، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام دبا الحصن الذي خسر أمام شباب الأهلي 18-24، بصالة دبا الحصن، وسبق لفريق دبا الحصن الفوز على الوصل في الجولة الأولى.

ويتصدر «الملك» قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه شباب الأهلي ودبا الحصن ولكل منهما 4 نقاط، والوصل نقطتان، وخرج من المنافسة، وفي حال فوز الحصن على الشارقة، و«الفرسان» على «الإمبراطور» تتساوى 3 فرق برصيد 7 نقاط، ويكون ترتيب المجموعة وفقاً للأهداف، لتحديد المتصدر الذي يصعد إلى النهائي.

ويشتعل الصراع في المجموعة الثانية، بعدما واصل مليحة بقيادة المدرب المصري وليد عبدالكافي مفاجآته، وتعادل مع الجزيرة 25-25 في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10، ليتصدر مليحة قمة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الجزيرة، ولكل منهما 5 نقاط، فيما استعاد العين نغمة الانتصارات بالفوز على النصر 28-26 بصالة «البنفسج»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 4 نقاط، والنصر الذي خرج من المنافسة برصيد نقطتين، بعد الخسارة في مباراتين.

ويملك مليحة والجزيرة والعين حظوظ صدارة المجموعة، وبالتالي بلوغ النهائي، حيث يلتقي مليحة مع العين بصالة مليحة، والنصر مع الجزيرة بصالة راشد بن حمدان.