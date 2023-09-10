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الرياضي

إنتر ميامي يواصل انتصاراته في غياب ميسي

إنتر ميامي يواصل انتصاراته في غياب ميسي
10 سبتمبر 2023 10:35

 
نيويورك (رويترز) 

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واصل إنتر ميامي انتصاراته، في غياب ليونيل ميسي، وتفوق 3-2 على سبورتنج كانساس سيتي، بفضل «ثنائية» ليوناردو كامبانا في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم.
وغاب النجم الأرجنتيني وسبعة لاعبين آخرين عن صفوف ميامي للانشغال بالمباريات الدولية، ورغم ذلك حافظ الفريق على سلسلة خالية من الهزيمة في 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.
وتأخر إنتر ميامي بهدف مبكر لدانييل سالوي في الدقيقة التاسعة، لكن صاحب الضيافة تعافى بهدفين متتاليين من كامبانا.
وأضاف فاكوندو فارياس الهدف الثالث، بعد مرور ساعة، وقلص آلان بوليدو الفارق لكانساس سيتي في الدقيقة 78، لكن فريق المدرب تاتا مارتينو صمد ليخرج منتصراً.
ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، برصيد 28 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.
وسجل ميسي هدفاً من ركلة حرة ليقود الأرجنتين بطلة العالم للفوز 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات كأس العالم 2026، وسيزور بوليفيا غداً.

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
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