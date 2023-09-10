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الرياضي

«نقالة أسينسيو» تثير الرعب في «حديقة الأمراء»!

«نقالة أسينسيو» تثير الرعب في «حديقة الأمراء»!
10 سبتمبر 2023 10:33

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تعرض باريس سان جيرمان الفرنسي لـ «ضربة قاصمة»، إذ خسر جهود مهاجمه الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام جورجيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية بألمانيا «يورو 2024»، والتي انتهت بفوز الإسبان 7-1، وخرج خلالها أسينسيو محمولاً على «نقالة».
إصابة ماركو أسينسيو كان لها وقع «الصدمة» على سان جيرمان، ومديره الفني الإسباني لويس إنريكي الذي كان يعتمد على هذا النجم في تشكيلته الأساسية، إلى جوار كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، في مباريات الدوري الفرنسي. 

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ولن يكون بمقدور أسينسيو المشاركة في مباراة نيس المهمة بالدوري 15سبتمبر الجاري، ومن المرجح أن يغيب أيضاً عن مباراة بروسيا دورتموند الألماني، في دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، حيث أوقعت القرعة سان جيرمان في مجموعة «الموت» التي تضم بخلاف دورتموند كل من إيه سي ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ويعتبر ماركو أسينسيو أحد العناصر الأساسية لسان جيرمان، لظهوره بمستوى رائع من بداية الدوري، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين في 3 مباريات، وحظي بتشجيع كبير من جماهير«حديقة الأمراء»، ووصفه خبراء الكرة الفرنسية بأنه صفقة ناجحة بكل المقاييس لسان جيرمان.
بدأ أسينسيو المولود في 21 يناير 1996«27عاماً» مسيرته الاحترافية في ريال مايوركا من 2006 إلى 2014، ثم انتقل إلى ريال مدريد مقابل 5. 3 مليون يورو، واستمر مع «الريال» حتى «صيف 2023»، وتمت إعارته موسم 2015- 2016 إلى إسبانيول، واستقر به المقام هذا الصيف في باريس سان جيرمان، ولعب أسينسيو لمنتخبات الشباب تحت 16 و19 و21 سنة، وتصعيده إلى المنتخب الأول عام 2016.

إسبانيا
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
كيليان مبابي
عثمان ديمبلي
ماركو أسينسيو
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