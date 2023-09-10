ساوثجيت: هجوم «الأسود الثلاثة» عاجز!



روكلو (د ب أ)

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إن فريقه لم يكن قادراً على الهجوم في المباراة التي تعادل فيها 1-1 مع مضيفه الأوكراني، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن المنتخب الإنجليزي، فاز في أول ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة للبطولة التي تقام في يونيو من العام المقبل في ألمانيا، لكنه فشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية فقط في 23 محاولة.

وقال مدرب المنتخب الإنجليزي: الحقيقة هي أننا لن نفوز في كل مباراة نخوضها بأربعة أهداف أو بسبعة أهداف، مثلما فعلنا في تلك التصفيات.

وأضاف: لقد كان اختباراً جيداً للغاية بعيداً عن ملعبنا، وكانت الأجواء مليئة بالشغف، بالإضافة إلى بعض التغييرات في التشكيل عن المباراة الماضية.

وقال ساوثجيت: بالنسبة للاعبين مثل مارك جيهي، كانت تلك المباراة هي تجربة فريدة من نوعها بالنسبة له مع المنتخب، وهي مباراة قوية للغاية حقاً، ولذلك في بعض الأحيان، ومع اللعب بأسلوب هجومي لا تأتي الأمور بالشكل الذي نريده، ندرك جيداً أن ما تدربنا عليه خلال الأسبوع هو ما نفعله دائماً، لكن المباراة جاءت على نحو مغاير تماماً.

وأضاف مدرب المنتخب الإنجليزي: حاولنا تغيير أسلوب لعبنا والتسبب في مشاكل بالنسبة للمنافس، لكن كان مهاجمنا متواجداً بعيداً عن المرمى، ولم تكن محاولة ساكا في العارضة بالمستوى الذي كانت عليه في المباريات الماضية.