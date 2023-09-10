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«المتأهلون 11» إلى «أمم أفريقيا»

«المتأهلون 11» إلى «أمم أفريقيا»
10 سبتمبر 2023 10:03

 
نواكشوط (أ ف ب) 

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لحقت منتخبات موريتانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وموزامبيق بركب المتأهلين إلى كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة نهائياتها مطلع العام المقبل، بفوز الأولى على ضيفتها الجابون 2-1، والثانية على ضيفها السودان 2-0، والثالثة على ضيفتها بنين 3-2 في الجولة السادسة الأخيرة.
وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 21 منتخباً هي كوت ديفوار البلد المضيف وزامبيا «المجموعة الثامنة»، ونيجيريا وغينيا بيساو «الأولى»، وبوركينا فاسو والرأس الأخضر «الثانية» ومصر وغينيا «الرابعة» وغانا وأنجولا «الخامسة»، والجزائر وتنزانيا «السادسة»، ومالي «السابعة»، والكونغو الديموقراطية وموريتانيا «التاسعة»، وغينيا الاستوائية وتونس «العاشرة»، والمغرب وجنوب أفريقيا «الحادية عشرة»، والسنغال حاملة اللقب وموزامبيق «الثانية عشرة».

كأس أمم أفريقيا
مصر
المغرب
الجزائر
تونس
السنغال
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