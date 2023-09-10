ألمانيا ترفض «القرارات المتهورة» رغم «الرباعية المذلة»!



ميونيخ (أ ف ب)

أكد هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، أنه لا يزال يعتقد أنه الرجل المناسب لقيادة «دي مانشافت»، على الرغم من الهزيمة المذلة أمام ضيفته اليابان 1-4 في فولفسبورج في مباراة دولية ودية قبل تسعة أشهر من استضافته لنهائيات كأس أوروبا 2024.

وقال فليك في تصريح لقناة «آر تي إل» الألمانية بعد المباراة، إنه يعتقد أنه الرجل المناسب لهذا المنصب «حتى لو كان من الصعب رؤية ذلك».

وأضاف «لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث، من جهتي، مع الجهاز الفني، أعتقد أننا نحاول كل شيء لإعداد هذا المنتخب، أجد أننا نقوم بذلك بشكل جيد، وأنا أعتقد أنني المدرب المناسب».

وأضاف فليك الذي تولى تدريب المنتخب في صيف 2021، خلفاً ليواكيم لوف الذي أمضى 15 عاماً، على رأس المنتخب وقاده الى لقب مونديال 2014: «قبل كل شيء، نشعر بخيبة أمل كبيرة، لا نملك حالياً الوسائل اللازمة للتفوق على خط دفاع متماسك جداً».

وأضاف «تلقينا ضربة موجعة، علينا أن ننهض، ونحاول إظهار وجه مختلف على أرض الملعب ضد فرنسا»، في إشارة الى المباراة الدولية الودية المقررة بينهما «الثلاثاء» في دورتموند.

وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، وبات مدربها فليك مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

من جهته، قال قائد المنتخب لاعب وسط برشلونة الإسباني إلكاي جودوجان، عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يثق في مدربه «نعم، في مرحلة ما، لا يتعلق الأمر بالمدرب فحسب، بل أيضاً بالفريق».

وشاطره حارس النادي الكاتالوني مارك-أندريه تير شتيجن الرأي بقوله إنه يثق في فليك، معتقداً أنه من السهل بعض الشيء إلقاء اللوم على المدرب في كل شيء.

وقال المدير الرياضي للمنتخب رودي فولر، إن الاتحاد الألماني يتجنب اتخاذ أي قرارات متهورة بشأن مستقبل فليك، مضيفاً «أقترح أن نجمع شتات أنفسنا، نحن جميعاً في حالة صدمة بعض الشيء، هزيمة مؤلمة، وعلينا جميعًا أن نقوم ببعض البحث عن النفس ونفكر في الأمر، ماذا سيحدث بعد ذلك، سنرى".

في المقابل، اعتبر النجم السابق لوثار ماتيوس، قائد أبطال العالم عام 1990، أنه أصبح من الصعب الآن الحفاظ على فليك مدرباً للمنتخب.

وأضاف «أعرف ما حدث في الأشهر الأخيرة في الاتحاد الألماني، لم يعد الكثيرون يدعمون هانزي فليك، رودي فولر «المدير الرياضي» نعم، لكن هل لا يزال بإمكاننا الاحتفاظ به الآن؟ أشك في ذلك».

ويعيش المنتخب الألماني أزمة عميقة بعد خروجه من الدور الأول لمونديال قطر، كما ان نتائج المباريات الودية التي اختبر فيها العديد من اللاعبين في مارس ويونيو لم تكن جيّدة حيث حقق فوزاً وحيداً كان على بيرو المتواضعة 1-0، وتعادل مع أوكرانيا 3-3 وخسر أمام بلجيكا 2-3 وبولندا 0-1 وكولومبيا 0-2.