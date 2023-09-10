«قلب الطاولة» يمنح جوف لقب «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



قلبت الأميركية كوكو جوف المصنفة سادسة عالمياً الطاولة، على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية، عندما تغلب عليها 2-6 و6-3 و6-2، في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، وتُوجت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية.

واحتاجت جوف البالغة من العمر 19 عاماً إلى ساعتين و6 دقائق، لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في 6 مواجهات بينهما، وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي، بعدما خسرت «رولان جاروس» عام 2022.

وباتت جوف أصغر أميركية تحرز لقب «فلاشينج ميدوز»، منذ سيرينا وليامز في 1999، والذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الأميركية.

وترتقي جوف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، خلف سابالينكا التي تنتزع الصدارة من البولندية إيجا شفيونتيك بطلة «فلاشينج ميدوز» العام الماضي.

في المقابل، فشلت سابالينكا في أول نهائي لها في «فلاشينج ميدوز»، بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي.

واستهلت سابالينكا المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وكسرت إرسال جوف في الشوط الأول، من المجموعة الأولى، وتقدمت 1-0 ثم 2-0، لكن الأميركية ردت التحية في الشوط الرابع، مدركة التعادل 2-2 مستفيدة من خطأين مزدوجين للبيلاروسية.

واستعادت سابالينكا توازنها مباشرة، وكسرت إرسال جوف في الشوطين الخامس والسابع، وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-2 في 42 دقيقة.

ونجحت جوف في كسر إرسال سابالينكا في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، وتقدمت 3-1 ثم 4-1 و5-2، قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-3 في 43 دقيقة.

وتابعت جوف التي كانت مؤازرة بتشجيعات نحو 24 ألف متفرج، تفوقها، وكسرت إرسال سابالينكا في الشوطين الأول والثالث من المجموعة الثالثة الحاسمة، وتقدمت 3-0 ثم 4-0.

وانتظرت سابالينكا الشوط الخامس، لكسب إرسالها وتقليص الفارق إلى 1-4، ثم طلبت وقتاً مستقطعاً طبياً لعلاج إصابة في فخذها الأيسر، وتمكنت بعدها من كسر إرسال جوف في الشوط السادس مقلصة الفارق الى 2-4.

وردت جوف التحية في الشوط السابع، وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-2 في 41 دقيقة.