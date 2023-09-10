الإثنين 11 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«قلب الطاولة» يمنح جوف لقب «فلاشينج ميدوز»

«قلب الطاولة» يمنح جوف لقب «فلاشينج ميدوز»
10 سبتمبر 2023 08:32

نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جوف تتذكر «الشقيقتين الملهمتين»!
السلطات الأميركية تواصل البحث عن "مجرم خطير" بعد 11 يوماً على فراره


قلبت الأميركية كوكو جوف المصنفة سادسة عالمياً الطاولة، على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية، عندما تغلب عليها 2-6 و6-3 و6-2، في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، وتُوجت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية.
واحتاجت جوف البالغة من العمر 19 عاماً إلى ساعتين و6 دقائق، لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في 6 مواجهات بينهما، وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي، بعدما خسرت «رولان جاروس» عام 2022.
وباتت جوف أصغر أميركية تحرز لقب «فلاشينج ميدوز»، منذ سيرينا وليامز في 1999، والذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الأميركية.
وترتقي جوف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، خلف سابالينكا التي تنتزع الصدارة من البولندية إيجا شفيونتيك بطلة «فلاشينج ميدوز» العام الماضي.
في المقابل، فشلت سابالينكا في أول نهائي لها في «فلاشينج ميدوز»، بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي.
واستهلت سابالينكا المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وكسرت إرسال جوف في الشوط الأول، من المجموعة الأولى، وتقدمت 1-0 ثم 2-0، لكن الأميركية ردت التحية في الشوط الرابع، مدركة التعادل 2-2 مستفيدة من خطأين مزدوجين للبيلاروسية.
واستعادت سابالينكا توازنها مباشرة، وكسرت إرسال جوف في الشوطين الخامس والسابع، وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-2 في 42 دقيقة.
ونجحت جوف في كسر إرسال سابالينكا في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، وتقدمت 3-1 ثم 4-1 و5-2، قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-3 في 43 دقيقة.
وتابعت جوف التي كانت مؤازرة بتشجيعات نحو 24 ألف متفرج، تفوقها، وكسرت إرسال سابالينكا في الشوطين الأول والثالث من المجموعة الثالثة الحاسمة، وتقدمت 3-0 ثم 4-0.
وانتظرت سابالينكا الشوط الخامس، لكسب إرسالها وتقليص الفارق إلى 1-4، ثم طلبت وقتاً مستقطعاً طبياً لعلاج إصابة في فخذها الأيسر، وتمكنت بعدها من كسر إرسال جوف في الشوط السادس مقلصة الفارق الى 2-4.
وردت جوف التحية في الشوط السابع، وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها في مصلحتها 6-2 في 41 دقيقة.

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
سيرينا وليامز
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«الجودو» يكثف الإعداد في طوكيو قبل «الأسياد»
الرياضي
«الجودو» يكثف الإعداد في طوكيو قبل «الأسياد»
اليوم 11:30
«حقبة» فليك الأسوأ في تاريخ «الألمان»!
الرياضي
«حقبة» فليك الأسوأ في تاريخ «الألمان»!
اليوم 11:23
«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!
الرياضي
«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!
اليوم 11:21
كلية ليوا تطرح برامج أكاديمية متخصصة في كلية العلوم الطبية والصحية بأبوظبي والعين
الإمارات
كلية ليوا تطرح برامج أكاديمية متخصصة في كلية العلوم الطبية والصحية بأبوظبي والعين
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©