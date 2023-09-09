«كوماندو جروب» يتصدر فئتي «الأساتذة والهواة»

دبي (الاتحاد)

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، أجواء المنافسات الحماسية، والنزالات القوية، في بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي.

وتعد البطولة، إحدى المسابقات المهمة المخصصة لفئات الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول في منافساتها عن كل فئة 1400 نقطة تصنيفية، تضاف إلى رصيدهم من المشاركة في البطولات الدولية والقارية المختلفة التي تنظمها الرابطة، بهدف تصدر التصنيف العام المعتمد لديها، وحجز مقعد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني التي تم تخصيصها لفئتي الهواة والأساتذة عن فوز أكاديمية «كوماندو جروب» بالمركز الأول، وحلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «نجحت بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو في ترسيخ مكانتها، واحدة من أقوى البطولات الدولية التي تستقطب أفضل اللاعبين على الصعيدين المحلي والعالمي، انطلاقاً من إدراكهم لأهميتها في تعزيز تصنيفهم الدولي، لا سيما مع اقتراب نهاية موسم بطولات الرابطة، والاقتراب من بطولة أبوظبي العالمية».

وأضاف: «تمثل هذه البطولات قيمة كبرى، وتسهم بشكل أساسي في تطوير المواهب المحلية والارتقاء بها، كونها تجمعهم على بساط واحد مع أفضل اللاعبين، وأكثرهم تميزاً على الساحة العالمية».وتقدم البطران بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على تعاونه الدائم، وحرصه على استضافة عدد من بطولات الموسم الرياضي، معتبراً أن أندية وأكاديميات الدولة حريصة على المساهمة في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد، في نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة في تطوير رياضة الجو جيتسو على مستوى العالم. وأثنى البطران على التنظيم الاحترافي للبطولة، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

مصدر فخر

بدوره، قال ثاني ماجد بن سليمان، مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي: «تمثّل استضافة البطولة في دبي مصدر فخرٍ كبيرٍ للنادي ولمحبي الجو جيتسو في الإمارة، ونحرص بدورنا على مواكبة جهود الاتحاد في الارتقاء بالرياضة، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة في تحقيق أهدافه».

وأعرب عن سعادته بنجاح البطولة في استقطاب حضور جماهيري كبير، مثمناً المشاركة الواسعة من اللاعبين الدوليين الذين توافدوا للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن إدارة النادي اتخذت كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقديم تجربة متميزة لجميع اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وقدّم اللاعبون واللاعبات اليوم لمحات فنية رائعة على البساط، واستمتع الجمهور الحاضر في المدرجات بالأداء المميز لفئة الأساتذة، كما قدّم اللاعبون في فئة الهواة من حملة الحزام الأزرق أداءً قوياً، مؤكدين أنهم يملكون المواهب والمهارات القتالية التي تمكنهم من المنافسة على أعلى المستويات.

وفي هذا السياق، عبّرت العنود الضفيان من أكاديمية «أرينا بي بي جي» في السعودية، والتي تمكنت من حصد ذهبية الهواة «حزام أزرق» وزن 55 كيلو جراماً عن سعادتها البالغة بمشاركتها في البطولة القوية، ونجاحها في التفوق على لاعبات متميزات. وتقدمت بالشكر والامتنان إلى الإمارات واتحاد الجو جيتسو، على إفساح المجال أمام اللاعبين من كل دول العالم للمشاركة في هذه البطولة وغيرها، ومنحهم الفرصة للمنافسة على الألقاب، وصعود منصات التتويج.

منافسات المحترفين

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة في يومها الثالث اليوم، مع مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الجو جيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود في فئة المحترفين.