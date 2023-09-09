النصر والشارقة ينشدان كأس اتحاد الطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

ينشد النصر والشارقة التتويج بأول ألقاب موسم 2023 - 2024، حينما يلتقيان في النهائي المرتقب في الخامسة مساء اليوم، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممرز، في سيناريو مكرر لنهائي الموسم الماضي 2022 - 2023، والذي تُوج به «العميد»، على حساب «الملك» 3-1 في النهائي.

حجز «العميد» مقعده في نهائي الموسم الحالي، بفوزه على شباب الأهلي 3-0 في نصف النهائي، فيما تأهل «الملك» على حساب الوصل 3-1.

وحسب نظام البطولة تشمل مواجهة النهائي لاعبين من فرق الأشبال، الناشئين، الشاب، والرجال، وصولاً إلى مواجهة الزوجي، وتعد «كأس الاتحاد» افتتاحية لمنافسات الموسم الحالي الذي ينطلق بمباريات دوري الأشبال 16 سبتمبر.

وشهدت كأس الاتحاد في الموسم الماضي 2022 - 2023، تغييرات جذرية على نظام المسابقة بمشاركة 5 أندية، و5 من فرق الأكاديميات المسجلة، وضمت قائمة المشاركين كلاً من النصر، الشارقة، الوصل، شباب الأهلي، والعروبة، والأكاديميات ممثلة في الوصل، أبوظبي، RSA، والشارقة 1، والشارقة 2.

واستهدف التعديل الجديد على نظام المسابقة، توسيع فرص المشاركة للجاليات والمقيمين في مسابقات الاتحاد الرسمية، الأمر الذي يمنح الأندية بدورها فرصاً أوسع في استقطاب المواهب من اللاعبين الواعدين، ويسهم أيضاً في ترابط المجتمع بتوسيع قاعدة المشاركة.