الجزيرة الحمراء والظفرة يتعادلان في انطلاق «دوري الأولى»

م عبدالله (دبي)



حول الجزيرة الحمراء تأخره أمام ضيفه الظفرة بهدف، إلى تعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، ضمن الجولة الأولى، من «دوري الدرجة الأولى» موسم 2023- 2024، والتي شهدت فوز الحمرية على جلف أف سي 3-1، والعربي أمام ضيفه جلف يونايتد 3-0، فيما عاد العروبة بالنقاط الثلاث من ملعب دبا الحصن بالفوز 2-0.

وشهدت مواجهة المدربين المواطنين عيد باروت «الجزيرة الحمراء»، وعبدالله مسفر «الظفرة»، تقدم «الفارس» بالهدف الأول بواسطة الإنجيلزي أفوب في الدقيقة 17، وأدرك الأرجنتيني بريان إيزكيول الذي يخوض الموسم الثاني مع الجزيرة الحمراء التعادل في الدقيقة 84.

وتستكمل الجولة مساء الأحد بمباريات مسافي والتعاون، الرمس والذيد، الفجيرة وسيتي، مصفوت ويونايتد، فيما سيكون دبا العائد حديثاً لدوري الأولى في الراحة.

نتائج اليوم الأول



الجزيرة الحمراء – الظفرة1-1

دبا الحصن – العروبة 0-2

الحمرية – جلف أف سي 3-1

العربي – جلف يونايتد، 3-0