الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الجزيرة الحمراء والظفرة يتعادلان في انطلاق «دوري الأولى»

الجزيرة الحمراء والظفرة يتعادلان في انطلاق «دوري الأولى»
9 سبتمبر 2023 20:37

م عبدالله (دبي)


حول الجزيرة الحمراء تأخره أمام ضيفه الظفرة بهدف، إلى تعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، ضمن الجولة الأولى، من «دوري الدرجة الأولى» موسم 2023- 2024، والتي شهدت فوز الحمرية على جلف أف سي 3-1، والعربي أمام ضيفه جلف يونايتد 3-0، فيما عاد العروبة بالنقاط الثلاث من ملعب دبا الحصن بالفوز 2-0.
وشهدت مواجهة المدربين المواطنين عيد باروت «الجزيرة الحمراء»، وعبدالله مسفر «الظفرة»، تقدم «الفارس» بالهدف الأول بواسطة الإنجيلزي أفوب في الدقيقة 17، وأدرك الأرجنتيني بريان إيزكيول الذي يخوض الموسم الثاني مع الجزيرة الحمراء التعادل في الدقيقة 84.
وتستكمل الجولة مساء الأحد بمباريات مسافي والتعاون، الرمس والذيد، الفجيرة وسيتي، مصفوت ويونايتد، فيما سيكون دبا العائد حديثاً لدوري الأولى في الراحة.

 

أخبار ذات صلة
كأس اليد يدخل «الحسابات المعقدة»
سباق «الحلم والطموح» في دوري الدرجة الأولى

نتائج اليوم الأول


الجزيرة الحمراء – الظفرة1-1
دبا الحصن – العروبة 0-2
الحمرية – جلف أف سي 3-1
العربي – جلف يونايتد، 3-0

 

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
بلدية الظفرة
دبا الحصن
العروبة
الحمرية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
عربي ودولي
بايدن يلتقى رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20
اليوم 19:49
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
الرياضي
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©