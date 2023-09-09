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بلجيكا إلى قمة «السادسة»

بلجيكا إلى قمة «السادسة»
9 سبتمبر 2023 19:50

 
باكو (أ ف ب) 

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انتزع المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السادسة بفوزه على مضيفه الأذربيجاني 1-0 السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.
ويدين «الشياطين الحمر» بهذا الفوز الثالث في التصفيات إلى جناح الشباب السعودي الجديد يانيك كاراسكو المنتقل إلى صفوفه من أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.
وهذا الفوز هو الثالث لبلجيكا، في مقابل تعادل وحيد مع النمسا ملاحقتها في المركز الثاني بعدد النقاط نفسه «10 نقاط»، غير أن البلجيكيين يتفوقون بفارق الأهداف.
أما أذربيجان، فمنيت بخسارتها الثالثة في مقابل تعادل وحيد، وتقبع في المركز الخامس والأخير مع نقطة يتيمة.

تصفيات كأس أوروبا
بلجيكا
أذربيجان
النمسا
كاراسكو
الشباب السعودي
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