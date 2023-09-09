الهند تخسر بصعوبة قبل لقاء «الأبيض الأولمبي»



دبي (الاتحاد)



خسر منتخب الهند الأولمبي أمام الصين 1-2، في المباراة التي جرت اليوم «الأربعاء»، على استاد سويويان في داليان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً « قطر 2024».

وسجل تاو كينجلونج «68»، و«البديل» نايبيجيانج موهيمايتي «90+6» هدفي الصين، في حين أحرز لاعب الصين هو هيتاو «90+3» هدف الهند.

وتصدرت الصين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة لمنتخبنا الأولمبي الذي لعب مباراة واحدة، في حين بقي رصيد الهند خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي «الأبيض الأولمبي» مع الهند، وكانت الجولة الأولى الأربعاء الماضي شهدت تعادل الإمارات مع الصين 0-0.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، حيث تنضم إلى قطر «المضيف».