توريس وبينو يعوضان «الجناحين»



برشلونة (أ ف ب)

استدعى الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا كلاً من فيران توريس ويريمي بينو إلى تشكيلته للحلول مكان الجناحَين المصابَين ماركو أسنسيو وداني أولمو، وذلك قبل مواجهة قبرص في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وخرج أسنسيو وأولمو مصابَين في النصف الأول من المباراة التي اكتسحها المنتخب الإسباني بمواجهة جورجيا 7-1، في لقاء أصبح فيه ابن الـ 16 عاماً لامين جمال أصغر لاعب يُشارك في تاريخ البلاد ويُسجّل أيضاً.

تحتل إسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية، المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، وتستضيف قبرص الثلاثاء ساعية لتحقيق خطوة إضافية في مشوار التأهل إلى البطولة القارية.

وأصيب لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أسنسيو، في قدمه، فيما تعرّض أولمو لكدمة في الركبة في تبيليسي، حيث أفاد الاتحاد الإسباني في بيان السبت أن «وجودهما أمام قبرص ليس ممكناً، بعد إجراء فحوص طبية».

واستخدم مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي، بينو، في نهائي دوري الأمم أمام كرواتيا في يونيو الماضي، فيما شارك توريس للمرة الأخيرة تحت قيادة لويس إنريكي في كأس العالم 2022.