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هاري كين: أعيش ضغوطاً أكبر في «البايرن»!

هاري كين: أعيش ضغوطاً أكبر في «البايرن»!
9 سبتمبر 2023 18:38

وارسو (د ب أ)


أكد هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، أن الضغوط التي يعيشها مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني أكبر بكثير من تلك التي عاشها في فريقه السابق توتنهام.
وانضم كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، مقابل 100 مليون يورو «107 ملايين دولار».
وقال كين على هامش مباراة إنجلترا مع أوكرانيا اليوم «السبت» في فروتسواف ببولندا في التصفيات المؤهلة إلى «يورو 2024»: بالتأكيد كنا نتطلع إلى الفوز في توتنهام، لكن إذا لم تفز ببعض المباريات، فإن الأمر ليس كارثة، الشعور في «البايرن» هو أنه يتحتم عليك الفوز في كل مباراة. 

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وأشار كين إلى أنه يستمتع على المستوى الشخصي بالنوع المختلف من المشاعر، لأنه يأمل أن تساعده التجربة الحالية على التعامل مع الضغوط في مواقف معينة، وكذلك مع المنتخب الإنجليزي.
وأوضح كين في تصريحات لصحيفة «ذي جارديان»، أنه فيما يتعلق بكايل ووكر المتوج مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، سأكون كاذباً لو قلت أن الأمر لم يجرح جزءاً مني، لكن نجاح الآخرين يحفزني.

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بايرن ميونيخ
توتنهام
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