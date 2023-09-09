دياجو: إدارة الإمارات لم تأذن بـ الرحيل» بعد قرار «الاستبعاد»!

معتصم عبدالله (دبي)

أكد البرازيلي دياجو دا سيلفا خروجه من حسابات الجهاز الفني الجديد لفريق نادي الإمارات، في الموسم الحالي 2023- 2024، في انتظار المفاوضات الجارية حالياً بين وكيل أعماله وإدارة «الصقور» لفسخ العقد رسمياً.

وخاض دياجو المتوج بلقب هداف دوري الأولى في المواسم الثلاث الأخيرة، قبل صعوده مع «الصقور» بنهاية الموسم الماضي، 270 دقيقة ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه قبل إبلاغه بخروجه من حسابات الجهاز الفني، تمهيداً للتعاقد مع الإسباني ألكاسير المرشح للانتقال إلى الإمارات قادماً من الشارقة.

وأبدى المهاجم البرازيلي صاحب الـ33 عاماً تفهماً لقرار إدارة نادي الإمارات، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إدارة النادي أبعدتني من قائمة الفريق الأول، وعقدي لا يزال مستمراً حتى نهاية الموسم»، وأوضح: «تواصلت بصورة مباشرة مع وكيل أعمالي الذي قدم من البرازيل ودخل في مفاوضات مباشرة بشأن المدة المتبقية من عقدي، في انتظار الاتفاق الذي لم يحدث بعد».

ويعد الموسم الحالي السابع للهداف البرازيلي في ملاعب الإمارات محلياً بعدما استهل مشواره مع نادي دبا لموسمين في المحترفين 2017-2018، 2018-2019، قبل أن يلعب بعدها لفريق الإمارات بالدرجة الأولى موسمي 2019-2020 و2020 -2021، ودبا في موسم 2021- 2020، ليعود إلى صفوف الإمارات من جديد قبل بداية الموسم الماضي 2022- 2023.



وحول خطوته المقبلة، أوضح دياجو قائلاً: «تلقيت استفسارات أندية في الإمارات عن وضعي الحالي، بجانب عروض من أندية برازيلية عن طريق وكيل أعمالي، ولكن علي حل إشكاليتي الراهنة مع نادي الإمارات أولاً قبل اختيار الأنسب»، وأضاف: «كرة القدم دائماً ما تحوي المفاجآت».

وارتبط اسم المهاجم البرازيلي بعدد من أندية دوري الأولى للموسم الحالي 2023- 2024 والذي انطلق أمس السبت وعلى رأسها نادي العروبة، عطفاً على سجل أرقامه المميز في المسابقة التي توج فيها بجائزة «الحذاء الذهبي» كهداف لثلاثة مواسم على التوالي بمجموع 77 هدفا، علاوةً على تحقيقه إنجاز الصعود إلى دوري المحترفين في ثلاثة مواسم مع فريقي الإمارات 2020- 2021، 2022- 2023، ودبا في موسم 2021- 2022.

وحول تعليقه على المنافسة في دوري الأولى والاختلافات عن المحترفين، أوضح: «بالطبع الفروقات كبيرة، ولا يعني هذا ضعف منافسة دوري الأولى التي تتسم بالقوة»، وأضاف: «تحقيق طموح الصعود من الأولى للمحترفين يتطلب بداية قوية على صعيد النتائج كون أن التعثر في البدايات يفرق في حسابات الصعود، أسوة بأهمية نتائج الجولات الأخيرة».

واستطرد: «طريقة اللعب أيضاً تبدو مختلفة ما بين دوري المحترفين والأولى، حيث تغيب المساحات في الأولى بالنظر إلى أسلوب أداء أغلب الفرق التي تفضل انتهاج الأسلوب الدفاعي لتجنب خسارة النقاط، وهو ما يتطلب روح قتالية وأداء بدني كبير»، ولفت دياجو إلى أن اختلاف أرضيات الملاعب ما بين المحترفين والأولى يؤثر أيضاً على أداء اللاعبين فنياً وحتى على خطط الأجهزة الفنية.

أضاف: «يتوجب على اللاعبين في دوري الأولى التعويض بالأداء البدني القوي والروح»، منوهاً إلى أن الأندية في دوري الهواة باتت تتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات لتحقيق طموحات الصعود للمحترفين الأمر الذي يزيد من قوة المنافسة ويجعها مختلفة بصورة أكبر».

تجربة مختلفة

وصف البرازيلي دياجو دا سيلفا اللعب إلى جانب الإسباني إنييستا بالتجربة المختلفة والمهمة، وأوضح: «على الرغم من قصر الفترة التي زاملت فيها إنييستا خلال التدريبات والمباريات الثلاث في انطلاق الموسم الحالي، إلى أنه فرصة مختلفة مع لاعب ونجم صاحب إنجازات كبيرة على صعيد منتخب بلاده أو مع برشلونة، وقطعاً فإن وجوده إضافة مهمة لأي فريق وقيمة جيدة للدوري».

109 أهداف

لم يمنع فشل المهاجم البرازيلي دياجو دا سيلفا في تسجيل أي هدف لفريقه في المباريات الثلاث الرسمية في انطلاق الموسم الحالي، احتفاظه بسجله التهديفي المميز على صعيد دوري المحترفين والأولى على مدار 6 مواسم ماضية.

وتفصيلاً، سجل المهاجم صاحب الـ32 عاماً 109 هدفاً في كل المسابقات خلال 6 مواسم مع فريقي دبا والإمارات، من بينها 13 هدفاً في أول موسمين مع «النواخذة» في «المحترفين»، ليعود ويسجل 6 أهداف مع «الصقور» في دوري الأولى في الموسم الملغي 2019- 2020، مقابل 27 هدفاً في دوري الأولى وكأس رئيس الدولة في موسم 2020- 2021، ليرتفع عدد أهدافه الإجمالي في الموسم التالي إلى 35 في كل المسابقات مع النواخذة، وصولاً إلى تسجيله 28 هدفاً في مسابقتي الدوري والكأس في الموسم الحالي 2022- 2023.