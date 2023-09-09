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المغرب يؤجل مباراته مع ليبيريا بسبب الزلزال

المغرب يؤجل مباراته مع ليبيريا بسبب الزلزال
9 سبتمبر 2023 17:14

 
الرباط (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة «السبت»، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم «إلى وقت لاحق»، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب.
وكتب الاتحاد المغربي في بيانه «على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي».
وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في كوت ديفاو، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب أفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلاً من أربع، بعد استبعاد زيمبابوي.
وكان من المقرر أيضاً ان تستضيف مدينة مراكش المغربية مواجهة حاسمة بين جامبيا والكونغو الأحد في المجموعة السابعة، في منافسة على بطاقة ثانية للحاق بمالي إلى النهائيات.
وفي السياق عينه، قدّم رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا»، جاني إنفانتينو، عبر حسابه على منصة «انستجرام»، تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال «أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المتعلقة بالزلزال الذي وقع في المغرب، البلد الذي رحّب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية مطلع العام، كل أفكار العاملين في فيفا تذهب إلى المتضرّرين، كما أقدم تعازي الصادقة لأسر وأقرباء الضحايا».
وتضامنت العديد من الأندية العالمية مع ضحايا زلزال المغرب.

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