«الزعيم» يجهز 20 لاعباً قبل «التحدي الآسيوي»

معتز الشامي (دبي)



يواصل العين تدريباته اليومية على ملعبه، حيث عمد الجهاز الفني إلى التركيز على الجوانب البدنية بتدريبات صباحية اليوم، بعد التجربة التي خاضها الفريق أمام المحرق البحريني، وانتهت بفوز «الزعيم» 3-1، باستاد خليفة بن زايد، وجاءت المباراة ضمن التحضيرات القوية لجميع اللاعبين، قبل تدشين مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي العين مع باختاكور الأوزبكي 19 سبتمبر الجاري، ويسبقها خوض إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» مع البطائح يوم الخميس المقبل.

ويغادر العين إلى أوزبكستان، في اليوم التالي للقاء البطائح، على أمل منح اللاعبين فرصة كافية للتعود على أجواء الطقس البارد هناك، حيث يستعد الزعيم» بقوة لحصد الفوز في الظهور القاري الأول، على أمل المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى الدور الثاني من البطولة، ويحتاج الفريق إلى حصد النقاط، خاصة من المباريات التي يخوضها خارج الأرض.

من جهة ثانية، وضح تمسك الهولندي شرودر مدرب الفريق، بفلسفة زيادة الأحمال البدنية والفنية، بهدف الحفاظ على ارتفاع الجاهزية الفنية لجميع اللاعبين، خاصة في ظل غياب العناصر الأساسية من «الدوليين» الذين انتظموا مع منتخباتهم، سواء لاعبو «الأبيض»، أو باقي اللاعبين الذين غادروا للالتحاق بمنتخباتهم.

وعمل شرودر على تصحيح بعض السلبيات التي وضحت في مواجهات افتتاح الموسم، بجولتين من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجولة الذهاب من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، خاصة من الجوانب الدفاعية، مع زيادة التجانس بين مختلف اللاعبين، وبالذات الذين لم يدخلوا للتشكيلة بصفة أساسية، مثل ماتياس بالاسيوس وجوناتاس.

وشهدت ودية المحرق الدفع بكل من سعيد بوسندة في المرمى، أمامه محمد علي شاكر، كوامي أتون، إيريك جورجونيس، فلاح وليد، وفي الوسط عبد الكريم تراوري، خالد البلوشي، ماتياس بلاسيوس، عمير أتزيلي، وفي الهجوم سفيان رحيمي وجوناتاس دي سانتوس، وأجرى مدرب العين تبديلات عدة خلال المباراة، حيث دفع بسلطان المنذري، منصور الشامسي، وخالد علي، وعبادة الحمايدة، ورألوانو ساركي، ومانع الشامسي، وجوسنا، وحميد محمد وسلطان الشامسي.

وشهدت المباراة تألق ماتياس بالاسيوس الذي أحوز هدفين في الدقيقتين 38 و71، بالإضافة إلى جوناتس الذي افتتح التسجيل بهدف في الدقيقة الرابعة، في حين جاء هدف المحرق في الدقيقة 24.

وأصر شرودر على منح الفرصة كاملة لجوناتاس وبالاسيوس للاستفادة منهما، خلال مشوار الفريق، سواء قارياً أو محلياً، حيث يهتم الجهاز الفني وفق برنامج خاص، بضرورة تأهيل أكثر من 20 لاعباً، ليكونوا في قمة الجاهزية الفنية والبدنية، لمواجهة الضغط المتوقع في المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن توقيت مواجهات دوري الأبطال يأتي بالتوازي مع الدوري المحلي، بعد تغيير مواعيد البطولة القارية، لتنطلق 18 سبتمبر، وتستمر إلى أواخر مايو المقبل.