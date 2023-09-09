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الرياضي

«الدراجات» يدافع عن لقب «طواف صلالة»

«الدراجات» يدافع عن لقب «طواف صلالة»
9 سبتمبر 2023 16:54

 دبي (الاتحاد)

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وصلت بعثة منتخب الدراجات إلى عُمان، للمشاركة في «طواف صلالة» الثالث للدراجات الهوائية، والذي ينطلق الأحد، ويستمر إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة 78 لاعباً من 13 فريقاً، وعلى مدار 4 مراحل لمسافة 500 كم، ويبحث شباب الإمارات عن الحفاظ على لقب الطواف الذي تُوج به العام الماضي.
وتم إدراج طواف صلالة في «روزنامة» الاتحاد الدولي، وهي المحطة الأخيرة للإعداد قبل السفر إلى دورة الألعاب الآسيوية، ويشارك المنتخب ببعثة تضم يوسف ميرزا مديراً فنياً، إضافة إلى الدراجين أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي وعبدالرحمن البلوشي، وميكانيكي دراجات ومدلك المنتخب.
وأكد مدرب المنتخب ورئيس البعثة يوسف ميرزا، استعداد اللاعبين للمشاركة في الطواف والذي يأتي دائماً في بداية الموسم الرياضي، حيث واصل اللاعبون تدريباتهم، فضلاً عن المشاركات المكثفة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبحث فيها اللاعبون عن الإنجازات القارية والعالمية، بعد المشاركة في بطولات آسيا للمضمار والطريق، وأيضاً بطولة العالم للدراجات في جلاسكو.
ومن جانب آخر، يشارك في الطواف فريقان أيضاً من الإمارات، هما شباب الأهلي وفريق الوثبة للدراجات.

الإمارات
عمان
صلالة
الدراجات الهوائية
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