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الرياضي

«فيسبيرتيليو» للشراع تواجه «تحدي المهرات» في أيرلندا

«فيسبيرتيليو» للشراع تواجه «تحدي المهرات» في أيرلندا
9 سبتمبر 2023 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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حظيت مزارع الشراع العائدة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، بموسم رائع وللمدرب ويلي ماكريري، بعد فوز المهرة «فيسبيرتيليو» بشكل مثير للإعجاب، بسباق ألفا سينتاوري ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، لتحجز موقعاً لها للمنافسة على لقب سباق موجلير للفئة الأولى المخصص لتحدي المهرات في سن السنتين، يوم الأحد.
وحلت «فيسبيرتيليو» في المركز الثاني، بعد «يلانج يلانج»، في سباق سيلفر فلاش، بمضمار ليوباردزتاون الأيرلندي لمسافة 1400 متر، خلال مشاركتها السابقة، رغم أنها جاءت من الصفوف الخلفية في الميدان، إلا أن الفارق الذي كان عليها تعويضه لم يكن كبيراً تقريباً.
وفي سباق الفا سينتاوري، تسارعت وتيرة السباق، في آخر 200 متر، تحت قيادة بيلي لي، وفازت «فيسبيرتيليو»، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ساكتي»، وقد تكون مباراة العودة المحتملة مع «يلانج يلانج» في سباق موجلير إعداداً لسباق مهرجان الأبطال الأيرلندي الشهر المقبل.
وقال ماكريري: «خاضت سباقاً رائعاً، وأخبرني الفارس بيلي لي أنه لم يكن يريد أن يكون بعيداً في وقت مبكر، وكان سعيداً بها طوال الطريق، ودخلت السباق بشكل جيد وتسارعت بشكل جميل، إنه دخول مجاني إلى سباق موجلير».
وتطور مستوى المهرة البالغة من العمر سنتين، والمنحدرة من نسل «نايت أوف ثندر» والفرس «برونتي» بصورة لافتة، حيث حلت في المركز الثالث في مشاركتها الأولى على مسافة 1200 متر، قبل أن يظهر معدنها الأصيل في مسافتي 1400 متر.

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