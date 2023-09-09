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فليك: مولر يمتنع عن «الغرور»!

فليك: مولر يمتنع عن «الغرور»!
9 سبتمبر 2023 13:07

فولفسبورج (د ب أ) 

قال هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، إنه يتوقع أن يلعب «النجم» توماس مولر دوراً مهماً من جديد مع الفريق، خلال استعداداته لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقررة في ألمانيا. 

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وأعاد فليك اللاعب مولر، الذي خاض 121 مباراة دولية، وسجل 44 هدفاً، متفوقاً في ذلك على جميع اللاعبين الحاليين بالمنتخب، إلى قائمة الفريق قبل مباراتيه الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا اليوم «السبت»، ويوم الثلاثاء المقبل في فولفسبورج ودورتموند، على الترتيب.
وقال فليك قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام اليابان: غياب نيكلاس فولكروج بسبب إصابة في الفخذ، أجبرنا على اختيار لاعب آخر، وذلك في إشارة إلى مولر المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، والذي يتم العام 34 من عمره يوم الأربعاء المقبل. وأضاف: توماس لاعب يتمتع بالخبرة، وكافح لإثبات مكانته من جديد مع بايرن ميونيخ في الأسابيع الأخيرة، لقد شارك وأدى بشكل جيد.
وكان مولر قد غاب عن أغلب فترة استعدادات «البايرن» للموسم بسبب الإصابة، وقال فليك: هو ببساطة يشكل إضافة لأي فريق، توماس يتمتع بخبرة كبيرة، هو لاعب ينحي غروره جانبه، ويرى الصورة الكبيرة، توماس يمكنه أن يلعب دوراً مهماً للغاية بالنسبة لنا، بل دوراً حاسماً.
وكان مولر قد خاض المباراة رقم 121 مع المنتخب الألماني في أول ديسمبر 2022، عندما فاز الفريق على نظيره الكوستاريكي 4-2، قبل وداع كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

ألمانيا
توماس مولر
كأس الأمم الأوروبية
اليابان
فرنسا
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