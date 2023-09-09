«الثلاثية المكررة» تنقذ «الملك» أمام «العميد»!



علي معالي (دبي)



تأهل الشارقة وشباب الأهلي إلى «مربع ذهب» كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعدما تفوق «الملك» على النصر 83-82، و«الفرسان» على الوصل 101-89، في ختام «الدور التمهيدي»، ليتصدر الشارقة وشباب الأهلي قمة المجموعتين، وبحسب نظام البطولة يتأهل الفريقان مباشرة إلى نصف نهائي البطولة.

في المباراة الأولى، نجح عمر خالد نجم الشارقة في إهداء فريقه التأهل برمية ثلاثية قاتلة، قلبت الموازين قبل النهاية بـ 8 ثوانٍ، حيث كان «العميد» متقدماً بفارق 3 نقاط كاملة، ليأتي عمر خالد الذي يعتبر من أفضل لاعبي الدولة في الرميات الثلاثية، لينقذ فريقه برمية رائعة منحت «الملك» التعادل 82-82، مع رمية حرة إضافية، لارتكاب مدافع النصر خطأ أثناء اللعبة، ليسجل منها عمر خالد، ويمنح فريقه التقدم قبل النهاية بـ 5 ثوانٍ بفارق نقطة 83-82، وكرر اللاعب السيناريو نفسه أمام النصر في الموسم الماضي.

قدم الفريقان مباراة كبيرة وممتعة، جرت على صالة الوصل في زعبيل بدبي، تقدم «الملك» في الربع الأول 23- 17، في ظل حالة التركيز التي لعب بها الفريق، تحت قيادة المخضرم عبدالحميد إبراهيم، إلا أن «العميد» انتفض وبقوة في الربعين الثاني والثالث، مكشراً عن أنيابه مع المدرب حسام الوكيل الذي قاد المباراة ببراعة، وتقدم 23- 19,22- 17، وظلت المباراة في ربعها الرابع وبنتيجة عامة في مصلحة النصر.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة إلى فوز «العميد»، تشهد الثواني الثماني الأخيرة «نقطة تحول» مرتين، الأولى بثلاثية عمر خالد التي منحت الشارقة «الأمل» بالتعادل 82-82، والثانية بنجاح اللاعب في الاستفادة من «رمية إضافية»، قلبت النتيجة في النهاية، بفارق نقطة، وكان الأميركي هاريس لاعب النصر هو الأفضل في اللقاء، بتسجيله أكبر عدد من النقاط، وموهبته العالية في التسجيل من الرميات، سواء الثلاثية أو الثنائية، وأدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب، والدولي سالم الزعابي وعمر الأسمر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وفي مباراة ثانية، تخطى شباب الأهلي حاجز الـ 100 نقطة، بفوزه على الوصل 101- 89، في مباراة جرت على صالة النصر، انتهت أرباعها 29- 22,28- 23,19-22,25-22، لمصلحة «الفرسان»، وأدارها الدولي حسن حاجي والدولي محمد ريان واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي، وشهدت المباراة تفوقاً من جانب شباب الأهلي، نظراً لخبرة اللاعبين الكبيرة.