روما تستضيف سباقي كأس زايد وفاطمة بنت مبارك



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار كابانيللي بالعاصمة الإيطالية روما، يوم الأحد، سباقي كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للخيول العربية الأصيلة، وتقام السباقات تحت مظلة النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 30.800 يورو، 9 من نخبة الخيول، وأقوي الخيول المرشحة للفوز، أبرزها المهر «ديامنتيد أتركسنتا» للمالك ألفيرو ميرو، الفائز في آخر سباقين بكأس الوثبة ستاليونز.

وينافس بقوة «أبو دي جالورا» لماريا كاترينا بيسيدو، الفائز 3 مرات، وهناك «دوماس» لكرستيان ميتيني الذي طارد «ديامنتيد أتركسنتا» في المركز الثاني مرتين، إلى جانب المهرة «داليا باي أنجيلا» لستيفانو ميتيني، والمهرة «ماكاميرا» للمالكة الألمانية مانويلا ديفارو.

ويستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 19.800 يور، 9 أمهار ومهرات في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على اللقب بالمضمار العشبي، ويتصدرها المهر غير المهزوم في أربع سباقات «إلينو ديتركسنتا» لألفيرو ميرو.

وينافس على اللقب المهر «إليدور» لكلوديا دي كابريلا، الفائز في سباقين، والمهرة «إلترا» لباولو يودو، الفائزة في سباقين، وهناك المهرة «إلايد باي اناروسا» لباتستا ميلوني، الفائزة بسباق واحد.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.