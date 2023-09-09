320 نزالاً تدشن «الإمارات للمواي تاي»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت، أمس، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب، بحضور جماهيري متميز شهدته الخيمة الرياضية في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

وأقيم في اليوم الأول من منافسات الدور التأهيلي من البطولة 320 نزالاً، موزعة على 3 حلبات، في واحدة من أكبر المشاركات التي تدشن انطلاقة أجندة بطولات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الذي يواصل خططه الطموحة والهادفة، لتطوير مسيرة اللعبة، وتوسيع قاعدة انتشارها.

شهد اليوم الافتتاحي، حضور الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وأنس ناصر العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بجانب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ومحمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجو جيتسو، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد.

وتحظى البطولة بمشاركة رائعة، حيث بلغ مجموع المشاركين 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 نادياً، واحتضنت الحلبات الثلاث جميع النزالات المعتمدة في قرعة اللجنة التحكيمية للبطولة التي تختتم منافساتها يوم الأحد، بمنافسات الدور النهائي التي تقام من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة السابعة مساءً.

الجدير بالذكر أن البطولة تقام ضمن برامج اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المعتمدة، وخططه التطويرية الطامحة، لتحقيق التقدم في مسيرة ومنظومة المواي تاي داخل الدولة، ويعكس حجم المشاركة الكبيرة التطورات التي تحققها رياضة المواي تاي في الآونة الأخيرة، ومدى تفاعل الأندية واللاعبين مع برامج ومسابقات الاتحاد الهادفة، لتوسيع قاعدة اللعبة، ونشر ثقافتها وتعزيز حضور مواهبها في البطولات المحلية والخارجية.