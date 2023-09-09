منتخب اليد يواجه عُمان استعداداً لتصفيات الأولمبياد



رضا سليم (دبي)



يعود منتخب كرة اليد إلى معسكرات الإعداد استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تجرى في الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، ويقام التجمع من 20 إلى 30 سبتمبر الجاري، ويلعب المنتخب مباراتين أمام عُمان 30 سبتمبر والأول من أكتوبر المقبل في ختام التجمع.

ويبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية 18 أكتوبر، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم معهما قطر والسعودية والهند والصين، فيما يلعب مباراته الثانية 19 أكتوبر أمام الصين، ويحصل على راحة، ويعود للقاء قطر 21 أكتوبر، والسعودية 22 أكتوبر، ثم الهند 24 أكتوبر، مع نهاية الدور الأول للتصفيات.

وأكد خميس السويدي، مدير المنتخب، أن تجهيز اللاعبين يبدأ بالإعداد البدني لمدة 5 أيام، وبعدها التدريبات الفنية، واخترنا صالة العين للمعسكر الأول، استعداداً للتصفيات الأولمبية، مشيراً إلى أن لاعبي الشارقة وشباب الأهلي يلعبون كأس السوبر 22 سبتمبر، وينضمون بعدها للمعسكر الذي يضم 22 لاعباً تتم تصفيتهم إلى 18 لاعباً قبل التوجه إلى الدوحة.

وكشف مدير المنتخب عن مخاطبة السعودية والبحرين للعب معها، بالإضافة إلى الكويت التي تنظم بطولة تنشيطية، وقال: «مدرب المنتخب يخطط لخوض 5 مباريات قبل التصفيات الأولمبية، وهناك ودية في قطر قبل بدء التصفيات».

وأشار إلى أن التركيز منصب في اتجاه البطولة الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تقام في يناير 2024، ونأمل أن نحصد منها «بطاقة مونديالية»، وقال: «المدرب وضع برنامج الإعداد للبطولة، وهناك معسكر خارجي في مقدونيا أو جورجيا، يتخلله عدد من المباريات، والجهاز الفني يخطط للعب من 8 إلى 10 مباريات، كما خاطبنا الاتحادين الإيطالي والمقدوني للعب معهما ودياً في الإمارات».

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على بناء جيل جديد للمستقبل، وقائمة المنتخب لا تضم عدداً كبيراً من شباب الأهلي والشارقة، والتركيز على اللاعبين الشباب، ويكفي أن العين لديه 7 لاعبين في المنتخب، و4 من الشارقة، و3 من شباب الأهلي، واثنان من مليحة.

وأشار إلى أن برستوفاك مدرب المنتخب يتابع كأس الاتحاد، إلا أن البطولة ليس فيها الوجوه الجديدة، خاصة أن هناك عدداً من الأندية ألغت مشاركتها في فئة الشباب، وبالتالي الوجوه الجديدة تكاد تكون معدمة، وأن المدربين في الأندية لا يدفعون بالشباب، لأنهم يريد الفوز، ولا يفكر في الدفع بلاعب على «الدكة» من أجل المنتخب.