جاكسون.. «الأزمنة الأفضل»



بروكسل (أ ف ب)

حققت العداءة الأميركية شيريكا جاكسون بطلة العالم في سباق 200 متر، رابع أفضل توقيت في التاريخ لهذه المسافة، مسجلة 21.48 ثانية، في لقاء بروكسل البلجيكي، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وتملك جاكسون ثاني «21.41 ثانية»، وثالث «21.45 ثانية»، ورابع أفضل توقيت على مر الأزمنة، لكن الرقم القياسي العالمي للعداءة الأميركية الراحلة فلورنس جريفيث جوينر المثير للجدل ومقداره 21.34 ثانية لا يزال صامداً منذ 35 عاماً.

وتختتم جاكسون «29 عاماً» وصيفة بطلة العالم في سباق 100 متر عامي 2022 و2023، موسمها التنافسي في نهائي الدوري الماسي في منتصف سبتمبر مع لقاء يوجين في مدينة أوريجون الأميركية.