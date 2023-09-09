«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!



روكلو (د ب أ)

أبدى النجم الإنجليزي هاري كين طموحاً كبيراً، بشأن قيادة منتخب بلاده، في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024» المقررة في ألمانيا، لكنه اعترف بأنه لا يزال يعاني بسبب اللغة، منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ في أغسطس الماضي.

وكان هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، قد رحل عن توتنهام، وانضم إلى بايرن ميونيخ في الشهر الماضي، واستقر بالفعل في ولاية بافاريا، وسجل ثلاثة أهداف لـ «البايرن»، خلال ثلاث مباريات في الدوري الألماني «البوندسليجا»، ولكن هاري كين كشف أنه لم يبدأ بعد دروس تعلم اللغة الألمانية.

وقال هاري كين: «من المقرر أن أبدأ الدروس بعد العودة، وقد كان المدرس غائباً لفترة». وأضاف: «أنا منفتح تماماً فيما يتعلق بمحاولة تعلم اللغة، قيل لي إن الأمر صعب للغاية، ولكنني أود أن أستوعب الثقافة بقدر المستطاع، وحتى لو عرفت كلمة من هنا، وأخرى من هناك، سيكون أمراً لطيفاً».

وتشكل اللغة تحدياً كبيراً بالفعل بالنسبة لهاري كين، حيث إن لاعبة خط الوسط الإنجليزية جورجيا ستانواي لا تزال تعاني بسبب اللغة، رغم أنها انضمت إلى «البايرن» منذ عام. وقالت ستانواي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: أعتقد أننا سيكون لنا نفس مدرس اللغة الألمانية، ولكنني أتمنى له وافر الحظ مع اللغة.